Der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Tuttlingen findet nicht statt. Damit reagieren der Landesmusikrat und die Stadt Tuttlingen als Veranstalter auf die Corona-Epidemie. „Wir bedauern diesen Schritt sehr. Aus Verantwortung gegenüber allen Teilnehmenden und deren Angehörigen sehen wir aber keine Alternative zu diesem drastischen Schritt“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck in einer Pressemitteilung. Der Präsident des Landesmusikrates, Hermann Wilske, meinte: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht und auch lange darüber nachgedacht, ob zumindest Teile der Veranstaltung durchgeführt werden können.“ In Anbetracht der aktuellen Lage sei die Absage aber die einzig sinnvolle Lösung.

Sicherheitskonzept war bereits vorbereitet

Dass Veranstaltungen wie das große Preisträgerkonzert nicht durchgeführt werden können, habe sich schon länger abgezeichnet. Bis Donnerstag sei aber noch geprüft worden, ob zumindest die im kleineren Rahmen stattfindenden Wettbewerbe durchgeführt werden können. Hier gab es bereits Ideen für ein Sicherheitskonzept, das zum Beispiel die Desinfektion von Instrumenten oder strenge Einlasskontrollen vorgesehen hätte.

6000 bis 8000 Menschen wären in die Stadt gekommen

Das Hauptproblem hätte dies aber nicht gelöst: „Jugend musiziert hätte 6000 bis 8000 Menschen aus dem ganzen Land in unsere Stadt gebracht“, sagte Beck. „Auch wenn diese nicht alle gleichzeitig in einem Saal sitzen, hätte dies erhebliche Kontakt- und somit Infektionsmöglichkeiten nach sich gezogen. Dies mussten wir vermeiden.“

Gefahr, dass ein Infizierter das Virus verbreitet

Bei ihrer Entscheidung hätte die Verantwortung gegenüber den Teilnehmenden und auch deren Angehörigen im Vordergrund gestanden. Man habe die Gefahr ausräumen müssen, dass einzelne Infizierte vom Tuttlinger Großereignis aus den Virus in andere Teile des Landes tragen. „Wir verstehen, dass alle, die sich lange auf diesen Wettbewerb vorbereitet haben, die viel Fleiß, Ideen und Engagement eingebracht haben, jetzt enttäuscht sind.“ Die Sicherheit gehe jedoch vor.

Ob der Wettbewerb oder zumindest Teile des Programms zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können, wird jetzt geprüft.