Zwei der neun Kandidaten, mit denen die CDU im Wahlkreis VI Meßkirch/Stetten a.k.M. zur Kreistagswahl am 26. Mai antreten wird, sind Frauen. Bei der Nominierungsversammlung in der "Traube" in Kreenheinstetten gelang es den Christdemokraten problemlos, alle Plätze auf der Kandidatenliste zu besetzen. Den neun Bewerbern stehen insgesamt sechs mögliche Kreistagsmandate gegenüber. Klaus Burger, Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender, erklärte, dass es sich um "eine starke Liste mit Persönlichkeiten handle, die sich für die Belange des ländlichen Raums einsetzen wollten". Alle Bewerber sind CDU-Mitglieder.

Die zwei Frauen kommen beide aus Meßkirch. Die 55 Jahre alte Diplom-Ingenieurin Rita Hafner-Degen gehört seit zehn Jahren dem Kreistag an. Ihre Schwerpunkte im Bildungs- und Sozialbereich möchte sie weiterverfolgen. Susanne Bix ist 30 Jahre alt und arbeitet als Projektleiterin in der Führung des Meßkircher Familienunternehmens mit. Sie wäre ein Neuling. Als Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit nannte Bix Bildungs- und Wirtschaftsfragen.

Drei Bürgermeister auf der Liste

Mit Arne Zwick aus Meßkirch, Wolfgang Sigrist aus Sauldorf und Maik Lehn aus Stetten a.k.M. stellen sich drei Bürgermeister zur Wahl. Während Zwick und Sigrist Kreistagserfahrung aufzuweisen haben, bemüht sich Lehn zum ersten Mal um den Einzug ins Kreisparlament. In Stetten wohnt auch Klaus-Dieter Halder. Der 52 Jahre alte Krankenpfleger und Nebenerwerbslandwirt ist seit fünf Jahren Kreisrat und gehört seit 20 Jahren dem Gemeinderat an. Zwei seiner Themen sind Landwirtschaft und Jugend. Der dritte Kandidat aus der Garnisonsgemeinde ist der CDU-Ortsvorsitzende Oliver Beil. Der 51 Jahre alte technische Bundeswehr-Beamte bemüht sich zum ersten Mal um ein Kreistagsmandat. Er will sich Beil für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs einsetzen. Zwei weitere Kandidaten ohne Kreistagserfahrung sind der Meßkircher Mediendienstleister Stefan Blanz und der Bundeswehr-Major Manfred Bugge aus Leibertingen. Schwerpunkte für den Medienprofi sind Tourismus und Bildung, Bugge nannte die Stärkung der ländlichen Infrastruktur.