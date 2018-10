Bei einer Sitzung des Umwelt-, Kultur- und Schulausschusses des Kreistags hat die Verwaltung mit Projektbegleiter Andreas Birkle ihren Abschlussbericht zum Bundesmodellvorhaben zur „Langfristigen Sicherung von Versorgung und Mobilität im ländlichen Raum“ („MoDavo-SIG“) dem Gremium zur Kenntnis gebracht.

Während der Projektlaufzeit wurde Wert darauf gelegt, dass neben Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Anbieter von Daseinsvorsorgeleistungen und Nachversorgung diverse Ziel- und Nutzgruppen vor Ort aktiv miteingebunden waren. Dazu zählten Jugendliche, Familien mit Kindern und ältere Menschen. Zu Beginn der Projektlaufzeit beauftragte die Verwaltung das Fraunhofer-Institut aus Stuttgart, das bei der Analyse und bei zukunftsweisenden Lösungsvorschlägen und der Verknüpfung bereits bestehender Mobilitätsangebote eine wichtige Rolle spielte. So stellte Max Stöhr, im Landratsamt zuständig für Kommunales und Nahverkehr, fest, dass eine Vielzahl an Projekten umgesetzt werden konnten, sich die Situation der Bevölkerung im Landkreis verbessert habe. „Wir haben Nachhaltiges im Auge. Ziel ist es, die erarbeiteten Ergebnisse weiterzuentwickeln, Projekte weiterzuführen.“ Dies sei mit Blick auf den demografischen Wandel unumgänglich, da ist sich Stöhr mit Rolf Vögtle, dem Dezernenten für den ländlichen Raum, einig. Johannes Kretschmann (Grüne) brachte seine „Hochachtung für diese Pionierleistung“ zum Ausdruck.

Nicht zustande kam in Herdwangen-Schönach das in der Bürgerwerkstatt und im Arbeitskreis Mobilität ausgetüftelte Modellvorhaben Bürgerrufauto. Es hätte eines Pools von 15 bis 20 Fahrern bedurft, doch nur acht erklärten sich dazu bereit. „Es wäre schön gewesen, aber es macht keinen Sinn, ein totes Pferd zu reiten“, bedauerte Bürgermeister Ralph Gerster, der in der Kreistagsausschusssitzung dafür dankte, dass seine Gemeinde als Pilotraum diente: „Das war ein fruchtbares Ergebnis“. Aus den gewonnenen Ergebnissen einer Status-quo-Analyse und den daraus abgeleiteten Handlungsfeldern sind folgende lokale Maßnahmen und Projekte umgesetzt:

Linzgau-Rufbus: Intensiver Bürgerbeteiligungsprozess zur Erarbeitung eines Rufbus-Konzeptes für Herdwangen-Schönach, das als Zubringer zum Regiobus dient. Es stieß auf starkes Interesse. Andreas Birkle von der Stabsstelle im Landratsamt listete bislang 9000 gefahrene Kilometer auf. Die Zuschusshöhe betrug 15 000 Euro.

E-Bürgerauto in Ostrach: Anmietung auf zwei Jahre, das von Bürgern, der Gemeindeverwaltung sowie von Auswärtigen benutzt werden kann. Das Projekt wurde mit 10 000 Euro gefördert.

Entwicklung einer Partybus-App: Förderung eines regionalen Informatik-Studenten, der in Kooperation mit der Stiftung Ideenfabrik aus Sigmaringen den Grundstein einer App entwickelt und programmiert hat, die Menschen zu Veranstaltungen bringen soll. Dieses Projekt wird weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Bundesprogramm „Landaufschwung“, dem Fachausschuss Mobilität der „Leader“-Aktionsgruppe Oberschwaben sowie der Kinder- und Jugendagentur ju-max fortgesetzt. Fördersumme: 17 620 Euro.

Stadtbus Sigmaringen: Die Betriebszeiten wurden an den Randzeiten von Montag bis Freitag zwischen 19 und 21.30 Uhr erweitert. Die Förderung betrug 10 000 Euro.

Mitfahrbänke in Herbertingen und Bad Saulgau: Ein Mitfahrangebot, das Menschen aus den Kernorten mit denen aus den Teilgemeinden näher zusammenbringen soll. Jede Gemeinde wurde mit 10 000 Euro bezuschusst.

Automatengestützte Direktvermarktung: Drei lokale Erzeuger wurden mit jeweils 10 000 Euro gefördert, um die Bevölkerung rund um die Uhr mit regionalen Produkten versorgen zu können. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Landwirtschaft können so weitere Erfahrungen gesammelt werden.

Mobile Dienstleistung Pflegeberatung vor Ort: Mit Hilfe der Fördersummen von 12 000 Euro wurden diverse Materialien angeschafft, die künftig am Pflegestützpunkt Mengen quasi als mobile Außenstelle direkt vor Ort dienen. Sie ermöglichen eine umfassende und zielgruppenorientierte Pflegeberatung im ganzen Kreis.

Infrastruktur- und Entwicklungsatlas des Landkreises: Digitale Karte, die ein auf genaue Adressen zugemünztes Abrufen von regionalen Infrastruktur- und Versorgungsangeboten ermöglicht – beispielsweise öffentliche Einrichtungen, Haus- und Fachärzte, Händler und Gastronomiebetriebe. Die Karte ist unter http://www.modavo-sig.de abrufbar. 30 000 Euro gab es in Form von Eigenleistungen für das Teilprojekt.

Projektstruktur Das Bundesförderungsprogramm "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen" ist durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur initiiert worden. Bundesweit gab es 18 Modellregionen. Themenschwerpunkte waren Daseinsvorsorge, Nahversorgung und Mobilität. Ziel war die Verbesserung zur Lebensqualität in ländlichen Regionen. Der Landkreis Sigmaringen erhielt nach erfolgreicher Bewerbung als einziger Landkreis in Baden-Württemberg den Zuschlag. Die Projektlaufzeit von "MoDavo-SIG" lief von Januar 2016 bis Juni 2018. Die Fördersumme betrug 350 000 Euro, sie stand dem Kreis Sigmaringen zur Verfügung.

