Bürger wollen Altkennzeichen „SLG“ zurück – Unterschriftenliste wird an Landrätin übergeben

Rund 2500 Unterschriften haben die Initiatoren einer Petition gesammelt, in der sie im Kreis Sigmaringen die Wiedereinführung des alten Kennzeichens „SLG“ fordern. Am 2. März soll die Unterschriftenliste an Landrätin Stefanie Bürkle übergeben werden.