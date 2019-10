Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei in der Nacht auf Freitag gegen 4.30 Uhr gemeldet, dass zwei betrunkene Personen auf der Meßkircher Straße unterwegs seien und dort in aggressiver Weise versuchten, Autos anzuhalten. Von den eingesetzten Polizisten wurde dann nur ein Mann mit nacktem Oberkörper auf der Straße liegend aufgefunden. Während der Maßnahmen drohte der 24-Jährige den Polizisten, dass er sie umbringen werde. Außerdem beleidigte er die Beamten mit massiven Kraftausdrücken und mit dem Zeigen des Stinkefingers. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und anschließend aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik eingeliefert.