Die Polizei war am Dienstag von einer Autofahrerin gerufen worden, die gesehen hatte, wie der offensichtlich stark Betrunkene in der Paradiesstraße mit seinem Fahrrad gestürzt war. Bei den polizeilichen Maßnahmen habe sich der Mann, der stark nach Alkohol roch, äußerst aggressiv verhalten und später im Krankenhaus eine Blutentnahme verweigert. Im weiteren Verlauf habe der Mann mit einem Bein nach einem Beamten getreten, der dadurch verletzt wurde, so die Polizei. Nach der Blutentnahme sei der Mann in Polizeigewahrsam genommen worden, konnte ein paar Stunden später aber wieder entlassen werden, nachdem er sich beruhigt hatte.