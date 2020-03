Während seiner wilden Fahrt streifte der Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen geparkten BMW und beschädigte polizeilichen Ermittlungen zufolge noch mindestens zwei weitere Autos. Anschließend begab er sich in eine Lokalität in den „Käppeleswiesen“. Da diese gerade schloss, setzte sich der 18-Jährige wieder hinter das Steuer seines Wagens und trat den Rückweg an. Die Beschädigungen am Fahrzeug durch die vorangegangenen Unfälle verursachten jedoch Geräusche, die Zeugen aufmerksam werden ließen. Diese verständigten die Polizei und folgten dem Auto, bis die Beamten den Fahrer kontrollierten konnten. Hierbei zeigte der Mann deutliche Anzeichen von Alkohol- und mutmaßlich auch Drogeneinwirkung. Eein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich. Daraufhin ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Auf dem Weg ins Krankenhaus fing der Mann an, die Beamten aufs Übelste zu beleidigen, und wollte den Streifenwagen verlassen. Es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der 18-Jährige mit den Füßen nach den Polizeibeamten trat und einen Polizisten schließlich in den Oberschenkel biss und diesem hierdurch eine stark blutende Wunde zufügte. Die Blutentnahme im Krankenhaus musste unter Zwang und mit Unterstützung von fünf Polizeibeamten durchgeführt werden. Auch hiergegen wehrte sich der junge Mann äußerst heftig, sodass ein weiterer Beamter leicht am Knie verletzt wurde. Aufgrund seines Erregungszustands wurde der 18-Jährige später vorübergehend in einer Fachabteilung des Krankenhauses aufgenommen. Ihn erwartet nun eine Reihe von Anzeigen.