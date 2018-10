Die Suche nach neuen Mitarbeitern wird für die Kreisverwaltung im Sigmaringer Landratsamt immer mehr zum Problem. Das ergibt sich aus dem Personalbericht für 2017, der bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses vorgestellt wurde. Renate Brunke, die Fachbereichsleiterin für Personal- und Organisationsfragen, brachte es so auf den Punkt: "Wir müssen altbekannte Muster verlassen. Immer weniger ist planbar, immer mehr wird flexibel."

Mitarbeiter wünschen sich Home-Office

Vor der Personalverwaltung tun sich immer neue Betätigungsfelder auf. Die Gründe dafür seien zum einen das unflexible Tarifsystem des Öffentlichen Dienstes, zum anderen der gesamtgesellschaftliche und demographische Wandel. Brunke nannte dazu einige Beispiele. "Männer nehmen in steigender Zahl Elternzeit und Teilzeit in Anspruch. Fachkräfte mit Hochschulabschluss besonders im technischen Bereich sind sehr schwer zu gewinnen." Deshalb blieben in diesen Bereichen Stellen lange unbesetzt. Der Wunsch, von zu Hause aus zu arbeiten, nimmt nach Beobachtung der Fachbereichsleiterin zu. Gleichzeitig steige die Zahl der Mitarbeiter, die neben dem Beruf pflegebedürftige Angehörige betreuen.

Mehrbelastung ist ein Problem

Zu diesen Rahmenbedingungen kommt aus Sicht Brunkes hinzu, dass die Anforderungen an die Kreisverwaltung immer mehr anwachsen. "Die Zahl der Planstellen ist über Jahre hinweg konstant, Mehrbelastungen konnten durch Stellenabbau in anderen Bereichen ausgeglichen werden", erklärte sie. Besonders durch die Flüchtlingsarbeit und weitere zusätzliche Aufgaben könne der Personalmehrbedarf nun aber nicht mehr voll durch den Abbau in anderen Bereichen kompensiert werden. Allerdings sieht die Personalchefin in ihrer Jahresbilanz auch einen positiven Aspekt: "2017 konnten viele junge Mitarbeiter eingestellt werden, die den Altersdurchschnitt deutlich gesenkt haben."

Arbeitsumfeld als wichtiger Faktor

Kreisrat Holger Jerg (CDU) regte an, bei der Suche nach Mitarbeitern mehr auf die modernen Medien zu setzen. Sowohl Renate Brunke als auch Landrätin Stefanie Bürkle bestätigten, dass heute mehr denn je im Internet nach freien Stellen gesucht werde. Dennoch wollen beide nicht auf die Werbung und Stellenausschreibung in der Tagespresse und über den Staatsanzeiger verzichten. Wie Brunke feststellte, würden nach wie vor viele neue Mitarbeiter durch persönliche Kontakte zu bisherigen Mitarbeitern gewonnen. Ratsmitglied Doris Schröter (Freie Wähler) beklagte das aus ihrer Sicht zähe Tarifsystem, warnte aber gleichzeitig davor, die Attraktivität eines Arbeitsplatzes nur vom Einkommensstandpunkt zu sehen: "Das Arbeitsumfeld ist genauso wichtig", stellte die Bürgermeisterin von Bad Saulgau fest.

Dieses Arbeitsumfeld sei gerade für die älteren Mitarbeiter wichtig. Doch diese gehen bald in den Ruhestand. Es komme eine große Pensionierungswelle auf die Kreisverwaltung zu, sagte Brunke. Außerdem hielten sich die betroffenen Mitarbeiter nicht unbedingt an das Renteneintrittsalter, das die Politik festlegt. Viele wollten früher in den Ruhestand.

Personalstatistik Im Landratsamt Sigmaringen waren zum Jahresbeginn 808 Mitarbeiter beschäftigt, davon waren 184 als Beamte des Landkreises angestellt. 46 Beschäftigte und Beamte wurden vom Land beschäftigt. Abzüglich der Auszubildenden, Praktikanten, beurlaubten oder freigestellten Mitarbeiter standen für die Alltagsarbeit 720 Kräfte zur Verfügung. Außerdem zählte das Landratsamt insgesamt 38 Auszubildende, Studenten und Praktikanten. In Vollzeit angestellt waren 513 Mitarbeiter, 291 von ihnen Männer und 222 Frauen. 45 Männer arbeiteten in Teilzeit, bei den Frauen waren es insgesamt 250 Teilzeitkräfte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein