Am Freitagabend hatte ein Autofahrer einen Lastwagen trotz Verbots überholt, was Beamte eines Streifenwagens gesehen hatten, informiert die Polizei. Trotz mehrfacher Aufforderung zum Anhalten flüchtete das Auto dann mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Scheer, dann in Richtung Laucherthal, Hitzkofen und dann auf die L 277 in Richtung Wilflingen. Im Bereich der Einmündung der L 268 zur L 277 überfuhr der Fahrer einen ausgelegten Nagelgurt der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt sprang der Beifahrer aus dem Auto auf eine Wiese, wo er vorläufig festgenommen wurde. Der Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Wilflingen fort, die kurz darauf endete, weil Luft aus dem Vorderrreifen entwichen war. Der Fahrer wurde festgenommen. Er hat keinen Führerschein, das Auto war nicht auf ihn zugelassen und ein Drogenvortest verlief positiv.