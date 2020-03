Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen hat sich im Kreis Sigmaringen auf drei erhöht, nachdem in der Gemeinde Neufra zwei weitere Patienten positiv getestet wurden. Betroffen sind zwei Familien, bei denen jeweils die Mutter erkrankt ist. Beide haben nicht mit schweren Krankheitssymptomen zu kämpfen und scheinen bereits auf dem Weg der Besserung.

Kinder wurden negativ getestet

In beiden Fällen gibt es offenbar Verbindungen zu Südtirol. Die Kinder wurden negativ getestet. „Wir stehen mit den Familien in engem Kontakt, trotz des ersten Schreckes sind die Reaktionen durchweg besonnen“, informiert Susanne Haag-Milz, Leiterin des Gesundheitsamts. Die Familien bleiben 14 Tage zu Hause. Da die Kinder die Grundschule besuchen, wurde diese am Mittwoch geschlossen, nimmt heute aber wieder den Betrieb auf.

Entlastung für medizinische Versorgungsstrukturen

Erfreulich ist nach Angaben des Landratsamtes die gute Zusammenarbeit mit den SRH-Kliniken und den Arztpraxen. Um die medizinischen Versorgungsstrukturen zu entlasten, wird an der Planung eines Testzentrums gearbeitet. Das scheint sich in anderen Landkreisen zu bewähren. „Wir sind noch am Anfang der Planungen“, erklärt Landratsamts-Pressesprecher Tobias Kolbeck, dass man wohl am morgigen Freitag Details über den Standort und Aussehen des Centers sagen könne.

Gesundheitsamt will Veranstaltern Orientierung geben

Angesichts der voranschreitenden Ausbreitung des Coronavirus stehen viele Veranstalter vor der Frage, ob ihre Veranstaltung noch wie geplant stattfinden kann. Das Gesundheitsamt möchte eine Orientierung geben, welche Punkte zu bedenken sind. „Seit gestern gibt es eine Vorgabe des Sozialministeriums, Veranstaltungen ab einer Größe von mehr als 1000 Personen abzusagen“, sagt Susanne Haag-Milz. Bei kleineren Veranstaltungen müsse jeder Veranstalter selbst entscheiden.

Checkliste des Robert-Koch-Instituts

Zur Einschätzung können sich die Veranstalter an der Checkliste des Robert-Koch-Instituts orientieren, empfiehlt Haag-Milz. „Die dort angegebenen Kriterien ermöglichen ein rationales Vorgehen.“ Schlussendlich sollte sich jeder Veranstalter fragen, ob die Veranstaltung zwingend jetzt stattfinden muss oder ob sie verschoben werden kann. Findet die Veranstaltung an der frischen Luft statt und die Teilnehmer haben keinen engen Kontakt von mehreren Minuten, schmälert dies die Ansteckungsgefahr merklich.