In den letzten vier Wochen des Jahres 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen leicht gestiegen, informiert die Behörde in einer Pressemitteilung. Demnach ist das alte Jahr auf dem regionalen Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent zu Ende gegangen, im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen waren 5520 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind laut Mitteilung 240 Menschen mehr als im November. Diese Zunahme um 4,5 Prozent habe überwiegend saisonale Gründe und sei für einen Dezember üblich, so die Arbeitsagentur.

Insgesamt weniger Menschen arbeitslos als zum Jahresbeginn

„Die für die Jahreszeit übliche Verschlechterung der Arbeitsmarktzahlen ist stärker ausgefallen als in den Jahren zuvor“, wird Anke Traber, Chefin der Balinger Arbeitsagentur, zitiert. „Im Dezember steigt die Arbeitslosigkeit meistens an, das konnten wir auch in diesem Jahr nicht verhindern. Die Lage ist aber besser als zum Jahresbeginn. Wir starteten im Januar mit mehr als 5600 Menschen ohne Arbeit. Wir schließen das Jahr nun mit rund 100 weniger Arbeitslosen ab.“

Dynamik geht seit einigen Wochen zurück

Die Dynamik, also die Summe der Zu- und Abgänge in beziehungsweise aus Arbeitslosigkeit, gehe seit einigen Wochen zurück. Dieser Trend setzte sich im Dezember fort, informiert die Arbeitsagentur: Fast 1600 Menschen meldeten sich erstmals oder zum wiederholten Male arbeitslos, nur etwas mehr als 1300 Personen konnten dagegen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Arbeitslosenquote bei 3,0 Prozent

Die Arbeitslosenquote betrug im Agenturbezirk im Dezember 3,0 Prozent, heißt es in der Mitteilung. Demnach stieg in beiden Landkreisen die Quote in den vergangenen vier Wochen um jeweils ein Zehntel an, in Sigmaringen auf 2,8 Prozent (November: 2,7 Prozent), im Zollernalbkreis auf 3,2 Prozent (3,1). Die landesweite Arbeitslosenquote liegt bei 3,2 Prozent.

Firmen melden weniger Stellen

Vonseiten der Betriebe gab es im Dezember weniger Nachfrage nach neuen Arbeitskräften, informiert die Behörde weiter. 580 Stellen wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen gemeldet, im ganzen Jahr 2019 mehr als 9700 Stellen und damit knapp 15 Prozent weniger als 2018. Laut Mitteilung hat die Agentur für Arbeit Balingen zum Jahreswechsel rund 3400 gemeldete Stellen im Pool.

Unterscheidung der Arbeitslosen nach SGB II und III

Bei den Arbeitslosen unterscheidet man diejenigen in der Arbeitslosenversicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) III, die in der Regel längstens ein Jahr arbeitslos sind, und die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung nach dem SGB II, die von den Jobcentern betreut werden.

Von den 5520 Arbeitslosen gehören fast 2400 beziehungsweise rund 48 Prozent zum SGB II, heißt es in der Pressemitteilung. Im Zollernalbkreis seien derzeit 1560 SGB-II-Arbeitslose gemeldet, im Landkreis Sigmaringen 830. Im SGB III seien 3130 Personen erfasst, davon 1270 im Landkreis Sigmaringen.