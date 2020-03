Mengen vor 4 Stunden

Aktion „Mengen singt“ – gemeinsames Singen gegen Corona am Wochenende geplant

Zur Abwechslung und Ablenkung von der Corona-Pandemie sowie als Solidaritätsbekundung für eine starke bürgerliche Gemeinschaft in Mengen ruft Bürgermeister Stefan Bubeck seine Mitbürger dazu auf, sich am Wochenende am Flashmob „Mengen singt“ zu beteiligen.