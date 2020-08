Schaden von etwa 21.000 Euro ist am Dienstagmittag am oberen Wiesenparkplatz beim Freibad Sigmaringen bei einem Verkehrsunfall entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 88 Jahre alte Autofahrerin rückwärts aus dem Parkplatz auf einen ansteigenden Schotterweg. Dabei geriet ihr Mercedes leicht nach hinten ins Rutschen. Die Fahrerin wollte daraufhin nach vorne fahren, verwechselte aber den Fahrmodus ihres Automatikfahrzeuges mit dem Rückwärtsgang. Mit Vollgas befuhr sie rückwärts den ansteigenden Schotterweg und krachte gegen einen am Seitenrand geparkten Skoda. Der Skoda wurde im Heckbereich so stark beschädigt, dass Kraftstoff aus dem Tank auslief. Aufgrund der erhöhten Brandgefahr wurde das Fahrzeug bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert, welcher die beiden ineinander verkeilten Wagen trennte und abtransportierte.