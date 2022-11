Insgesamt einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag hat ein 65-Jähriger am Dienstag im Bereich der beiden Amtsgerichte in Ravensburg und Bad Waldsee an unbekannte Betrüger übergeben. Die Täter hatten zuvor seine Mutter angerufen und ihr vorgespielt, dass ihr Enkel einen folgenschweren Verkehrsunfall gehabt hatte und einen Untersuchungshaft nur durch eine Kaution abzuwenden wäre. Wie die Polizei mitteilt, glaubten Mutter und Sohn den unbekannten Betrügern.

Mann erkennt Betrugsversuch nicht

Der 65-Jährige, der zufällig bei seiner Mutter zu Besuch war, erkannte ebenfalls nicht, dass es sich bei dem Anrufer nicht um seinen Sohn handelte. Zudem war ihm offensichtlich die gängige Betrugsmasche nicht bekannt, weshalb er unter Vorwänden größere Geldbeträge bei unterschiedlichen Banken abhob und diese an den beiden Treffpunkten gegen 13.30 Uhr in Ravensburg und gegen 18.30 Uhr in Bad Waldsee an die Täter übergab. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere an den Übergabeorten Verdächtiges wahrgenommen haben, unter Tel. 075 41/70 10 um Hinweise.