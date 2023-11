Im Landkreis leben aktuell rund 5.000 Geflüchtete, davon etwa

1.600 Personen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen, 386 in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises, sowie gut 3.000 in der Anschlussunterbringung der Gemeinden. Bei der Einbringung des Kreishaushaltes 2024 benannte Landrätin Stefanie Bürkle die aktuelle Situation, wobei sich aufgrund der weltpolitischen Lage die Zugangszahlen für 2024 nur schwer vorhersagen ließen. Was man wisse sei, dass man bei den unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten (UMA) eine Verdreifachung der Zugangszahlen gegenüber 2023 habe, was bedeute, dass der Landkreis statt 20 Minderjähriger nun mindestens 60 Jugendliche aufnehmen müsse, was zu Ausgaben in Höhe von 5,15 Millionen Euro führe, führte die Kreischefin aus.

78 000 Euro je Fall und Jahr

Auf Anfrage des SÜDKURIER erläuterte Torsten Schillinger, Dezernent für Soziales, Jugend, Gesundheit und Arbeit, diesen enormen Kostenblock. „Bei der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen kalkulieren wir, immer abhängig vom Einzelfall, mit durchschnittlichen Kosten von 78.000 Euro pro Fall und Jahr.“ Bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern sind nach Angaben des Dezernatsleiters die Bedarfe üblicherweise höher, beispielsweise durch medizinische Versorgung, Altersfeststellung, Vormittagsbetreuung und/oder psychologische Betreuung aufgrund traumatischer Fluchterfahrung. Daher kalkuliere man in diesen Fällen mit einem höheren Ansatz von rund 85.800 Euro. „Der Landkreis geht dabei in Vorleistung und bekommt die Kosten später vom Land ersetzt“, ergänzt Schillinger.

Land hat Kosten fünf Jahre später erstattet

Für 2024 geht die Kreisverwaltung nach Angaben von Landrätin Stefanie Bürkle davon aus, dass man jeden Monat etwa 120 Zuzüge haben wird, und deshalb ist der Landkreis aktuell wieder auf der Suche nach geeigneten Liegenschaften. Insgesamt sind für die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises in 2024 6,1 Millionen Euro eingeplant. Wir gehen weiter davon aus, dass die Aufwendungen in diesem Bereich auch für das Jahr 2024 spitz abgerechnet werden können.

Die Erfahrung zeigt uns jedoch, dass die Spitzabrechnung nachgelagert stattfindet: „So konnte das Jahr 2018 erst im Juli dieses Jahres, das heißt fünf Jahre später abgerechnet werden, was bei zurückgehender Liquidität des Landkreises ein Risiko darstellt.“ Durch diesen zeitlichen Verzug finanziere der Landkreis dem Land also einen Teil der Mittel vor, was bei steigenden Zinsen ein Thema sei, kritisierte Bürkle.

Geld für neue Gemeinschaftsunterkunft eingeplant

Kreiskämmerer Peter Hotz informierte bei der montäglichen Sitzung des Kreistages in seiner Haushaltsrede, dass die anhaltend hohen Flüchtlingszahlen es notwendig machten, 650 000 Euro für eine weitere Gemeinschaftsunterkunft einzuplanen.