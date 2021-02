von Günther Töpfer

Aus der vom Staatsanwalt verlesenen Anklage wegen Betrugs im Amtsgericht Sigmaringen ging hervor, dass der 32-jährige Angeklagte im Frühjahr 2020 diverse elektronische Geräte (Konsole, Play Station, Grafikkarte) über Kleinanzeigen auf der Internet-Plattform Ebay verkauft hatte, ohne die Geräte auszuliefern. Gleich zu Beginn der Verhandlung verkündete Richterin Kristina Selig in einem Beschluss, dass der Anwalt des Angeklagten ihm als Pflichtverteidiger zugeordnet wird.

Angeklagter ist Drogenabhängig

Der Verteidiger berichtete dem Gericht, dass sein Mandant opiatabhängig sei und das Geld aus den Verkäufen für die Beschaffung der Opiate gebraucht habe und die seien nicht billig. Sein Mandant besuche seit dem 17. Dezember 2020 regelmäßig die Beratungstermine der Suchtberatung und befinde sich bereits in einem Methadon-Programm. Die Substituierung erfolge auf ärztliches Rezept. Sobald die Beratungstermine beendet sind, werde sein Mandant erneut eine stationäre Therapie beantragen. Eine in Tübingen vorangegangene Therapie sei nämlich nicht wegen eines Rückfalls, sondern wegen Nichteinhaltung der Hausregeln abgebrochen worden.

Die behandelnde Ärztin belogen

Durchaus glaubhaft berichtete der Angeklagte über seine langjährige Drogenabhängigkeit: „Seit 15, 16 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Drogen, doch jetzt möchte ich aufhören“. Zum ersten Mal sei er auf Opiate gekommen und das sei ganz was anderes als hin und wieder einmal kiffen. Er habe sich in einer privaten Situation unter großem Druck befunden und dabei habe sich bei ihm der Rückfall mit den harten Drogen eingeschlichen. Zu der behandelnden Ärztin sei er nicht ehrlich gewesen und nach einem sogenannten Bei-Konsum sei er dann am 15. August 2020 mit einem Atemstillstand in das Krankenhaus in Pfullendorf eingeliefert worden. Der Angeklagte schloss seinen Bericht mit den Worten: „Ich wäre fast gestorben. Es war eines der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben“.

Entgiftungskur mit anschließender Reha empfohlen

Der Bewährungshelfer vom Stützpunkt Albstadt berichtete in der Verhandlung, dass er den Angeklagten seit Mai 2020 betreut. In dieser Zeit habe der Lagerist immer auf eine Therapie hingearbeitet. Dabei sei er stets sehr bemüht gewesen. Zum Abbruch der Therapie in Tübingen sei es gekommen, weil er einen Fehler gemacht habe. Es finde auch kein Bei-Konsum mehr statt, denn sonst würde das Methadon-Programm von der behandelnden Ärztin sofort abgebrochen. Seiner Meinung nach müsse der Angeklagte jedoch noch lernen, sich bei einer Therapie an die Hausordnung zu halten. Um dem Angeklagten zu helfen, empfahl der Bewährungshelfer eine dreiwöchige Entgiftungskur mit anschließender Reha.

Bereits zahlreiche Vorstrafen

Aus dem von Selig verlesenen Auszug aus dem Bundeszentralregister ging hervor, dass der 32-Jährige ein alter Bekannter der Justiz ist. In der Zeit von 2005 bis 2020 wurde er von den Gerichten in Hechingen, Sigmaringen, Ravensburg und Würzburg insgesamt 18 Mal wegen Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Unterschlagung, Fahren ohne Führerschein, Beleidigung, Urkundenfälschung und unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln verurteilt.

Verteidiger schließt sich dem Staatsanwalt an

Der Staatsanwalt verwies in seinem Plädoyer darauf, dass der Angeklagte seine Suchterkrankung glaubhaft geschildert habe. Bei seinem Atemstillstand habe er dann erkannt, wo die Reise enden würde. Eine Maßregel habe beim Angeklagten jedoch nichts bewirkt. Mit Blick auf die hohe Verschuldung des Angeklagten sei auch von einer Schadenswidergutmachung abzusehen. Ein Privat-Insolvenzverfahren wäre für den arbeits- und vermögenslosen Angeklagten der richtige Weg. Das Gericht solle dem Angeklagten die Weisung zum zuverlässigen Besuch der Sitzungen mit Nachweis bei der Suchtberatung erteilen und der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellen. Der Verteidiger des Angeklagten schloss sich den Ausführungen des Staatsanwalts uneingeschränkt mit den Worten an: „Der Staatsanwalt hat alles richtig gesagt“. Nach den Plädoyers erklärte der Angeklagte in seinem letzten Wort: „Ich bin sprachlos“.

Beratungstermine in der Suchtberatung

Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen gewerblichen Betrugs in fünf Fällen zu fünf Einzelstrafen von acht Monaten, die zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr zur Bewährung zusammen gefasst wurden. Der Angeklagte muss auch die Kosten des Verfahrens tragen. Durch richterlichen Beschluss erhielt der Angeklagte die Weisung, weiterhin an den Beratungsterminen der Suchtberatung (mindesten vier Mal) teilzunehmen. Der Angeklagte wird der Aufsicht und Weisung eines Bewährungshelfers unterstellt. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre.

Letzte Chance für den 32-Jährigen

In ihrer Urteilsbegründung wies Richterin Selig darauf hin, dass das Gericht das Suchtproblem des Angeklagten zu seinen Gunsten berücksichtigt habe. Erschwerend wurden jedoch die zahlreichen Vorstrafen des Angeklagten gewertet und dass er die Betrügereien begangen habe, als er noch unter Bewährung stand. Abschließend wies Richterin Selig den Angeklagten eindringlich darauf hin, dass dieses Urteil seine letzte Chance sei. Richterin Selig: „Nutzen Sie diese Chance, machen Sie eine Therapie‘“. Der Angeklagte antwortete mit einem „Vielen, vielen Dank“ und verzichtete auf Rechtsmittel. Dem schloss sich der Staatsanwalt an.