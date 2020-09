Seine ersten Zigaretten rauchte er mit 13. Mit 14 probierte er Cannabis, ab 18 konsumierte er zusätzlich Amphetamine. Patrick (Name geändert) hat eine klassische Drogenkarriere hinter sich und lebt seit seit etwa fünf Wochen in der Fachklinik Ringgenhof der Zieglerschen Anstalten. Dort macht der heute 28-jährige Vater zweier Kinder eine Entwöhnungsbehandlung, die von der Rentenkasse bezahlt wird. Im Rausch hatte er sogar seine Kinder vergessen und will endlich von den Drogen loszukommen.

Fachkliniken Ringgenhof und Höchsten in der Region

Die Suchthilfe der Zieglerschen ist einer der größten Anbieter stationärer Suchttherapie in Württemberg. In den Fachkliniken Ringgenhof in Wilhelmsdorf und Höchsten in Bad Saulgau sowie in der ganztägig ambulanten Tagesrehabilitation in Ulm werden jährlich mehr als 1000 suchtkranke Patienten behandelt, heißt es in einer Mitteilung des diakonischen Sozialunternehmens.

Entspannend war es nur am Anfang

Konstanz/Reichenau „Irgendwann habe ich alles genommen“: Eine ehemalige Drogenabhängige erzählt aus ihrem Leben und davon, wie ihr im ZfP Reichenau geholfen wird Das könnte Sie auch interessieren

„Ich hatte daheim wenig Aufmerksamkeit und Halt von meinen Eltern. Die Mitglieder der Clique bei uns im Ort haben damals alle Drogen genommen. Ich wollte einfach dazugehören, mich entspannen und den Stress mit meinen Eltern vergessen“, erinnert sich Patrick. Anfangs gelang ihm das mit Drogen auch ganz gut: „Ich wurde leicht benebelt, entspannt und habe den Rausch genossen.“ Das änderte sich aber. „Die Wirkung der Drogen hat trotz höherer Mengen deutlich nachgelassen. Der Rausch hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe es nicht mehr geschafft, meine Probleme zu verdrängen. Mir war immer alles zu viel. Ich hatte keine Hobbies, mir war alles egal. Selbst meine zwei Kinder habe ich eine Zeit lang komplett vergessen“, erinnert er sich. Immer wieder fühlt er sich verfolgt und ein Arzt erklärt ihm, dass das Symptome einer drogeninduzierten Psychose sind und dieser Zustand auch „hängenbleiben“, es also zur Ausbildung einer Schizophrenie kommen kann. Schockiert spielt Patrick mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen.

Experten warnen vor dauerhaften Schäden

Sipplingen Bürgermeister Gortat stieß Cannabis-Debatte an: Nun spricht ein Facharzt und warnt vor den Folgen vor allem für Kinder und Jugendliche Das könnte Sie auch interessieren

Diplom-Sozialarbeiter Ulrich Nollenberger, Fachabteilungsleiter Drogenstation auf dem Ringgenhof, berichtet: Auffällig sei, dass immer mehr Menschen und vor allem auch immer jüngere Jugendliche Cannabis konsumierten, dessen Wirkstoffdosis sich in den vergangenen Jahren vervielfacht habe, also deutlich stärker sei als früher. Dr. Alexander Gauder, Chefarzt in der Suchthilfe der Zieglerschen warnt: „In extrem hoher Dosis kann es zu Übelkeit, Erbrechen, verlangsamtem Puls, erniedrigtem Blutdruck und Atemlähmung kommen.“ Besonders gefährlich sei der Stoff für junge Menschen – vor allem bei häufigem Konsum: „Besonders bei dieser Personengruppe, aber prinzipiell bei allen Usern kann es zu einer umfassenden Beeinträchtigung des gesamten Denkvermögens kommen. Besonders häufig treten Gedächtnisstörungen auf. Die Beeinträchtigungen können gerade bei jungen Menschen dauerhaft sein mit der Gefahr eines geringeren Bildungserfolges, da THC auf das Nervensystem vermutlich giftig wirkt“, sagt Gauder. Der frühe und häufige Konsum sei zudem ein Risikofaktor für das Auftreten von Angststörungen. Bereits gelegentlicher Konsum erhöhe das Risiko für psychotische Störungen, wie einer Drogenpsychose oder Schizophrenie. Er wendet sich gegen Bestrebungen THC zu legalisieren.