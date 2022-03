Über ein Tötungsdelikt in einer Obdachlosenunterkunft informieren die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg. Demnach war die Polizei am Freitagabend kurz nach 20.30 Uhr alarmiert worden, nachdem ein 28-jähriger Bewohner im Haus blutend zusammengebrochen war. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes verstarb das Opfer wenig später in einer Klinik.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei war es zuvor zwischen dem Getöteten und einem 60-jährigen Bewohner zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Ältere den 28-Jährigen mit einem Messer angegriffen und so massiv verletzt haben soll, dass das Opfer den Verletzungen erlag. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort von der Polizei ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen und sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.