Schwer verletzt musste ein Fallschirmspringer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, nachdem er am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei der Landung auf dem Flugplatz in Bad Saulgau verunglückte. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der 25-Jährige in Bodennähe wohl in Höhe und Fallgeschwindigkeit verschätzt haben, sodass er hart auf dem Boden aufkam, sich in der Folge mehrmals überschlug und ein kurzes Stück von seinem Schirm mitgezogen wurde, informiert die Polizei.

Zweiter Unfall auf dem Flugplatz in Bad Saulgau dieses Jahr

Beamte des Polizeiposten Flughafens in Friedrichshafen haben als Fachdienststelle den Unfall aufgenommen und führen die weiteren Ermittlungen zum Hergang. Es ist bereits der zweite Unfall dieser Art in diesem Jahr. Erst im Februar war ein 69-Jähriger bei seinem Sprung abgestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.