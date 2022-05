Schwere Verletzungen zog sich eine 20-jährige Motorrad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr zwischen Glashütte und Schwenningen zu. Die Frau wollte in einer langgezogenen Rechtskurve einen Lkw überholen. Hierbei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Kleinlaster, teilt die Polizei mit.Der 28-jährige Fahrer des Kleinlasters versuchte noch auszuweichen, konnte einen frontalen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Stetten am kalten Markt 25-Jährige landet mit ihrem Kleinlaster auf dem Dach Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Die 20-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Der 28-jährige Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Er konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am Motorrad und am Kleinlaster entstand jeweils ein Schaden von 15 000 Euro. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein Mercedes, welcher vor dem Überholvorgang hinter dem Motorrad gefahren ist, leicht beschädigt. Der Lkw-Fahrer, welcher von der 20-jährigen Motorradfahrerin überholt wurde, setzte seine Fahrt indes unvermindert fort. Der Verkehrsdienst bittet diesen Fahrer, sich unter Tel. 0 75 71/10 40 zu melden.