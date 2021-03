von Günther Töpfer

Wegen Körperverletzung und Beleidigung mussten sich zwei Männer, 21 und 39 Jahre alt, vor dem Strafrichter am Amtsgericht Sigmaringen verantworten. Hintergrund war eine Auseinandersetzung zwischen den Insassen eines Autos und einem 20-jährigen Fahrer eines Pizza-Service am 22. November 2019 in einer Stadt im Kreis Sigmaringen.

Alles fängt scheinbar harmlos an

Laut Staatsanwaltschaft entdeckte der 20-jährige Kurierfahrer ein geparktes Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage im Stadtgebiet. Er hielt an, sprach den Fahrer an und fuhr dann weiter zu einem Dönerladen. Kurz darauf tauchte der angesprochene, heute 21-jährige Autofahrer mit drei Begleitern dort auf. Dabei kam es im Dönerladen zu einer heftigen Diskussion, die in einem Eklat endete. Ein 39-Jähriger Begleiter des 21-jährigen Autofahrers schlug mit den Fäusten auf den 20-Jährigen ein. Der ging zu Boden und musste Fußtritte einstecken. Erst als die Tante aus der Küche ihrem Neffen zu Hilfe kam, wurde vom Opfer abgelassen. Das Opfer beschuldigte auch den Autofahrer auf ihn eingeschlagen zu haben.

39-Jähriger schlägt zu

Dieser bestritt ganz energisch seine Tatbeteiligung und schilderte den Verlauf der Auseinandersetzung teilweise völlig anders. Der Kurierfahrer habe im Vorbeifahren gehupt und worauf er zurück hupte. Dann sei der Kurierfahrer zu ihm ans Auto gekommen und habe ihm vor gehalten: „Was hast Du zurück zu hupen?!“ Danach sei er mit seinen Begleitern zum Dönerladen gefahren, wo es zum Streit gekommen sei. Dort habe der junge Mann zunächst seinen Begleiter im Laden geschubst „und der hat dann dem 20-Jährigen eine rein gehauen“. Die weiteren Zeugen trugen nicht viel zur Aufklärung bei.

Sigmaringen/Pfullendorf 32-jähriger wegen gewerbsmäßigen Betrugs vom Amtsgericht Sigmaringen verurteilt Das könnte Sie auch interessieren

21-Jähriger kein unbeschriebenes Blatt

Aus dem verlesenen Auszug aus dem Bundeszentralregister ging hervor, dass der 21-Jährige bereits zwei Mal wegen Diebstahl und Körperverletzung verurteilt worden war. Der Vertreter der Jugendhilfe berichtete, dass er zur Tatzeit 19 Jahre alt gewesen sei und bezeichnete sein Verhalten als jugendtypisch. Daher empfehle er Jugendstrafrecht anzuwenden. Zugleich wies er darauf hin, dass ein weiteres Strafverfahren gegen ihn anstehe.

Sachverhalt laut Richter bestätigt

Der Staatsanwaltsvertreter beantragte Freispruch für den 21-Jährigen. Für den bisher unbescholtenen 39-Jährigen forderte er wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätze à 15 Euro. Der 39-Jährige entschuldigte sich. Den Vorwurf der Bedrohung wies er zurück. Der 21-Jährige wurde vom Richter freigesprochen. Den 39-Jährigen verurteilte das Gericht zu einer Geldstrafe von 1800 Euro. Der Richter erklärte, dass sich der Sachverhalt bestätigt habe und ein Teil der Aussagen des Opfers offenbar falsch sei.