von Sk

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 18-Jähriger rechnen, der am Montag kurz nach 19 Uhr in einem Discounter in der Straße „In der Au“ auf einen Sicherheitsangestellten losgegangen ist. Der junge Mann betrat den Verkaufsraum mit einer lauten Musikbox. Der Security-Mitarbeiter bat ihn, die Musik abzustellen, woraufhin der 18-Jährigen den Mann beleidigte. Der 44-jährige Sicherheitsmann begleitete den 18-Jährigen vor die Tür, wo dieser zunehmend aggressiv wurde und versuchte, sein Opfer mit Faustschlägen im Gesicht zu treffen. Schließlich trat der Jüngere dem Älteren mit dem Fuß in den Bauch, teilt die Polizei mit.

Zeugen helfen dem Opfer sofort

Zeugen eilten dem 44-Jährigen zu Hilfe und konnten den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Weil sich der 18-Jährige zur Wehr setzte, wurde ein 31-jähriger Zeuge leicht verletzt. Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten zeigte sich der junge Mann sehr aggressiv und beleidigte diese mit üblen Ausdrücken. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen beschädigte der alkoholisierte Tatverdächtige den Streifenwagen durch einen Tritt und leistete Widerstand. Er musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, heißt es abschließend.