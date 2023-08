Ersten Erkenntnissen zufolge kam am Mittwochnachmittag eine 57 Jahre alte Toyota-Fahrerin, die in Richtung Herbertingen unterwegs war, aus noch nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen den Citroen der 18-Jährigen. Diese wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Lenkerin des Toyota wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort eingesetzt. Ein Gutachter soll nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Unfallhergang klären.