von SK

Mit Beginn des Frühlings geht die Arbeitslosigkeit in der Region weiter zurück. Die Entwicklung hat sich aber etwas verlangsamt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im März um 50 auf rund 5400 zurückgegangen, teilt die Agentur für Arbeit mit. „Im März sinkt die Arbeitslosigkeit immer leicht, aber in diesem Jahr etwas schwächer als in den Jahren zuvor“, bewertet Georg Link, Chef der Agentur in Balingen, den Trend. „Dennoch ist die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten März-Wert seit mehr als einem Vierteljahrhundert gesunken. Das zeigt uns besser als der nur vierwöchige Vergleich die langfristige positive Entwicklung des Arbeitsmarktes.“

1550 Menschen melden sich neu arbeitslos

Rund 1550 Menschen meldeten sich im März arbeitslos. Fast 1600 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, wenn auch teilweise nur vorübergehend. Die Zahl der Arbeitslosen ist dadurch um 50 gesunken, im Vergleich zum März 2018 ist sie um 100 niedriger. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk liegt weiter bei 3,0 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen beträgt sie 2,6 Prozent, im Zollernalbkreis bei 3,2 Prozent. 2650 Menschen davon, fast die Hälfte aller Arbeitslosen, haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ohne Qualifizierung und ohne Weiterbildung während des Berufslebens ist das Risiko, arbeitslos zu werden und länger zu bleiben, deutlich größer, so die Agentur.

Mehr freie Ausbildungsplätze als Bewerber

Insgesamt suchten bisher rund 1460 Jugendliche mithilfe der Berufsberatung nach einem Ausbildungsplatz. Dem Anstieg um vier Prozent steht ein Rückgang an Ausbildungsstellen von 235 gegenüber dem Vorjahr gegenüber. Von den 2730 gemeldeten Ausbildungsstellen sind aktuell noch knapp 1600 frei. Dennoch sind fast 800 Bewerber bisher noch nicht fündig geworden. Rein rechnerisch sind für jeden Jugendlichen, der noch keinen Ausbildungsplatz oder eine passende Alternative gefunden hat, noch zwei Ausbildungsstellen frei.