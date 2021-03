Kreis Sigmaringen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

16 von 25 Kommunen im Kreis Sigmaringen sind in grüner Hand

Die grüne Wahlsiegerin Andrea Bogner-Unden hat auch in vielen ländlichen Gemeinden im Kreis Sigmaringen die meisten Stimmen bekommen. In der Kreisstadt Sigmaringen erreichte sie 41,04 Prozent. In seiner Heimatgemeinde Inzigkofen erzielte FDP-Kandidat Björn Brenner mit 14,25 Prozent sein bestes Ergebnis. Hochburg der AfD im Kreis Sigmaringen bleibt Hohentengen mit 14,51 Prozent. CDU-Kandidat Klaus Burger holte in Hettingen mit 42,16 Prozent sein bestes Resultat.