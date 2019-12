Einen tödlichen Verkehrsunfall meldet die Polizei aus Mengen, wo am Samstag gegen 18.55 Uhr eine mehrköpfige Fußgängergruppe die B32 im Bereich der Scheerer Straße in Richtung Norden überquerte. Dabei wurde eine 15-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst. Die Jugendliche erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.