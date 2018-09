von Reinhard Rapp

Mit einem Festakt im Bürgerhaus Ennetach feierte die Kreishandwerkerschaft Sigmaringen den Lehrabschluss der diesjährigen Sommergesellenprüfungen. Für insgesamt 121 Junggesellinnen und Junggesellen lagen die Gesellenbriefe und Abschlusszeugnisse zur Aushändigung bereit. Bis auf ein paar wenige waren die jungen Damen und Herren zum Empfang der Dokumente erschienen. Sie hatten zum Großteil ihre Eltern, Geschwister, Freunde oder Partner mitgebracht. Angehörige der Ausbildungsbetriebe oder gar die Lehrmeister selbst waren mitgekommen, ebenso Mitglieder des Lehrkörpers der beruflichen Schulen im Landkreis sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung und Dienstleistungsunternehmen.

Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht beglückwünschte zu Beginn die Junghandwerkerinnen und Junghandwerker zur bestandenen Prüfung und drückte seine Freude aus über die rege Teilnahme und das Interesse seitens des Publikums. Sämtliche Plätze im Saal waren belegt. „Der Gesellenbrief darf kein Abschluss sein, sondern eine Startvoraussetzung, ein solides Fundament, auf dem aufzubauen gilt“, rief Bauknecht den Absolventen zu und fügte hinzu, dass der Erwerb des Meisterbriefs Ziel bleiben muss. Dieses Zertifikat sei das anerkannte Gütesiegel für handwerkliche Qualität, für Leistungs- und Ausbildungsfähigkeit. „Der berufliche Erfolg ist der Weg zu wirtschaftlichem Wohlstand. Ihn zu bewahren ist schwerer als ihn zu erwerben“, fuhr der Kreishandwerksmeister fort. Er drückte die Hoffnung aus, dass der Meisterbrief auf EU-Ebene nicht weiter in Frage gestellt wird, sondern andere Länder eine gleichwertige Ausbildung anstreben. Eingehend auf die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt verwies Bauknecht auf neue Herausforderungen, die auch das Handwerk und die berufliche Ausbildung betreffen.

Bubeck: Gute Handwerker sind gesucht

Freude über die Wahl des Orts der Veranstaltung drückte Bürgermeister Stefan Bubeck aus und entbot seinen Willkommensgruß in Mengens „guter Stube“, dem Bürgerhaus Ennetach. Auch er beglückwünschte die Hauptpersonen des Abends zu ihrem Erfolg, der die Grundlage für eine weitere berufliche Karriere sein soll, die in weiteren Stufen zur Meisterschaft, zu einer Betriebsübernahme oder gar zu einer Eigengründung führen dürfe. „Gute Handwerker sind auch in Zukunft immer mehr gesucht“, rief Bubeck aus. Es vergehe keine Sitzung des Gemeinderats, in der nicht Ausschreibungen von Gewerken auf der Tagesordnung stünden, bekannte der Bürgermeister. Die Not im Handwerk zeige sich, dass teilweise spekulative oder überhaupt keine Angebote darauf abgegeben würden.

Flotte Weisen aus zwei Trompeten, einer Posaune, einem Waldhorn und einer Tuba ließen die Herren des Bau-Plus-Quintetts mehrmals im Lauf des Abends erklingen, und Andreas Rebholz führte souverän mit Witz und Humor als Moderator durchs Programm. Eingeleitet von einem weiteren Musikstück des Quintetts rief Karl Griener, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen, die Prüfungsbesten auf die Bühne, damit sie dem Publikum vorgestellt werden und ihre Auszeichnungen nebst einem Präsent abholen konnten.

Für ihre Kolleginnen und Kollegen sprach die frisch gebackene Gesellin des Friseurhandwerks Celine Schechter über ihre Erfahrungen in der Ausbildung im Salon Schmauder und in der Berufsschule sowie über ihre sich eröffnenden Perspektiven in diesem Beruf. Danach wurden die einzelnen Junggesellinnen und -gesellen auf die Bühne gebeten, um ihnen von den jeweiligen Obermeistern der Innungen die Gesellenbriefe auszuhändigen. Anschließend blieb noch genügend Zeit zu intensivem Austausch bei Getränken und Häppchen, welche die Schützengilde Ennetach servierte.

Preisträger Beton- und Stahlbetonbauer: Marius Peter Fischer, Leon Buck (beide Georg Reisch, Bad Saulgau). Fotograf: Julia Boecken (Stadt Ulm), Alexandra Eberle (Fotostudio De Maddalena, Tübingen). Friseurin: Sina Tuske (Friseursalon Schmauder, Sigmaringen) Kauffrau für Büromanagement: Claudia Carina Moehrle (Fürst Laser- und Edelstahltechnik, Ostrach), Julia Schneider (Gewerbebau Löffler, Hohentengen) Konditorin: Priska Gabele (Konditorei Früholz, Albstadt), Hanna-Sophie Koelmel (Konditorei Röcker, Hechingen) Kfz-Mechatroniker: Levin Geng ((Kfz-Betrieb Hayn, Inzigkofen) Maler und Lackierer: Franziska Rogg (Malerwerkstätte Rogg, Gammertingen), Sarah Dattke (Malerbetrieb Knäpple, Sigmaringen), Florian Rogg (Malerbetrieb Henkel & Lehn, Inzigkofen) Maurer: Paul Schmid (Wohlhüter, Leibertingen), Matthias Hoegerl (Löffler Hoch- & Tiefbau, Stetten a.k.M.) Raumausstatterin: Ann-Katrin Hess (Raumausstattung Eberhard, Meersburg), Selina Birk (Raumausstattung Bohmeier, Weingarten) Schreiner: Thomas Koschmieder, Tim Keller (beide Schreinerei Reck, Hohentengen), Johannes Rauch (Schreinerei König, Mengen), Thorben Koch (Schreinerei Tischler, Ostrach) Zimmerer: Maximilian Maier (Sägewerk Holzbau Braun, Stetten a.k.M.), Valentin Eichwald (Zimmerei Alber, Meßkirch)

"Bürotätigkeit wäre nichts für mich" Leon Buck aus Herbertingen ist einer der 24 Preisträger der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen. Im Gespräch äußert er sich zu seinen beruflichen Zielen. Seine Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer hatte Leon Buck beim Bauunternehmen Georg Reisch in Bad Saulgau mit der Note 1,3 abgeschlossen. Befragt nach seiner Motivation, ein Handwerk und speziell das eines Bauhandwerkers zu erlernen, nennt er seinen Großvater, der Maurer war, als Initiator schlechthin. „Als Bub habe ich dem Opa oft bei seiner Arbeit zugeschaut und gelegentlich auch mal mithelfen dürfen“, erzählt er. Daher sei das Interesse an diesem Beruf nach und nach gewachsen und nach Abschluss der neunten Klasse habe er sich umgesehen und verschiedene Praktika – auch im Zimmererhandwerk – gemacht. Seine Ausbildung fand im dualen System statt: Zwei Wochen in der Berufsschule, dann wieder zwei Wochen im Betrieb und auf Baustellen. „Die Perspektive ist gut“, antwortet Leon Buck auf die entsprechende Frage: „Der Betrieb übernimmt diejenigen, die bleiben wollen“. Sein weiteres Ziel heißt natürlich, eines Tages auch die Meisterprüfung abzulegen. Dem Bauhandwerk will er unbedingt treu bleiben, denn darin sieht er seine Berufung. „Eine reine Bürotätigkeit, das wäre nichts für mich“, bekennt er unumwunden. Reinhard Rapp

