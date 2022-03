von Sk

Hoher Schaden ist am Mittwoch gegen 14 Uhr beim Brand in einem Gebäude in der Straße „Kirchberg“ entstanden, informiert die Polizei. Ein Passant nahm einen Rauchmelder und Rauch aus dem ersten Obergeschoss wahr und verständigte die Rettungskräfte. Trotz der starken Rauchentwicklung konnten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ins Obergeschoss vordringen und ein dort ausgebrochenes Feuer löschen. Um Glutnester im Dach zudem ausschließen zu können, mussten die Wehrleute Teile des Dachs entfernen. Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen gehen derzeit von einem technischen Defekt an einem Gerät aus und schließen Fremdeinwirkung aus. Der Schaden an dem Gebäude wird auf rund 120 000 Euro beziffert, Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei abschließend mit.