Zwei Bürger aus Hausen veröffentlichen ein 380 Seiten starkes Buch „Hausen am Andelsbach und der Zweite Weltkrieg“. Es rekonstruiert die Ereignisse im Dorf und zeigt 180 Bilder sowie Zeitdokumenten.

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in der Ukraine ein. Wie viel Leid, Verlust und Ängste ein Krieg für Menschen darstellt, können Andreas Bücheler und Eric Gröner aus Hausen am Andelsbach nachempfinden. Die beiden Männer haben sich