von Winfried Köpfer

Im Kapitelsaal des alten Klosters Inzigkofen fand die Mitgliederversammlung des Fördervereines Volkshochschulheim Inzigkofen statt. Vorsitzende Professor Christel Köhle-Hezinger präsentierte mit ihren Vorstandskollegen erneut eine überaus erfolgreiche Arbeit. Diese hatte wiederum eine sehr positive finanzielle Auswirkung für den Erhalt, die Sanierung und Restaurierung der Klostergebäude.

600 Mitglieder sollen es werden

Der Verein zählt derzeit 585 Mitglieder. Die Vorsitzende Christel Köhle-Hezinger betonte, dass man weiterhin die Zahl von 600 Mitgliedern erreichen möchte. Sie dankte allen für die vielfältige Unterstützung das ganze Jahr über, vor allem aber dem Leiter des Hauses Bernd Eck und der Gemeinde mit Bürgermeister Bernd Gombold." Alle tragen dazu bei, dass die Erfolgsgeschichte des Volkshochschulheimes Inzigkofen weitergeführt wird, das Haus steht so gut da, wie noch nie " sagte sie. Dies bestätigten die Aussagen von Bernd Eck, der bereits am Vortag bei der Sitzung des Trägervereines von einem überaus guten Ergebnis berichtete. Schatzmeister Ewald Schuler legte die Bilanz des Fördervereines vor. Mit Beifall wurde das Zahlenwerk aufgenommen. In den beiden letzten Jahren trug der Förderverein mit 160 000 Euro zu Baumaßnahmen bei. Im Beichtigerhaus wurden vier neue Gästezimmer geschaffen und mit der Sanierung im Ostflügel des Hauptgebäudes gibt es nun acht Zimmer mit Bad und WC. Insgesamt verfügt das Haus über 31 Zimmer mit Dusche und WC und elf Zimmer sind noch historische Klosterzellen.

Neuer Anstrich durch Ehrenamtliche

Mit eindrucksvollen Bildern zeigte Bernd Eck eine besondere Leistung von 14 Ehrenamtlichen des Fördervereines. Sie gaben in einer Woche Arbeit dem Beichtigerhaus einen neuen Anstrich der Fassade, wobei die Schwindelfreiheit auf dem Baugerüst eine Voraussetzung war. Sehr schweißtreibend waren in der Augustwoche die Vorarbeiten, um danach auch die hölzernen Fenstereinfassungen fachgerecht streichen zu können. Von einem ehrenamtlichen Küchenteam wurden die fleißigen Frauen und Männer versorgt, am Ende waren alle zu Recht stolz auf das gelungene Werk, das zu einem echten "Hingucker" wurde.

"Ein Wunder von Inzigkofen"

Bürgermeister Bernd Gombold würdigte die großen Leistungen des Fördervereines mit seiner charismatischen Vorsitzenden Christel Köhle-Hezinger. "Was hier seit Jahren geschaffen wurde, ist wie 'ein Wunder von Inzigkofen' und die Arbeit geht nicht aus", sagte Gombold. Dies zeigte sich am Ende bei der Besichtigung im Haus mit dem Umbau eines Zimmers zu einem kleinen Büro. Der Kauf eines Klaviers für den kleinen Aufenthaltsraum stand auf der Tagesordnung. Doch spontan spendete ein anonym bleibendes Mitglied den Betrag von 5400 Euro. Dem Spender ohne Namen wurde mit Beifall herzlich gedankt. Für dieses Jahr gibt es einen Zuschuss von 5000 Euro für die Anschaffung von Binokularen für naturkundliche Kurse. Für Gebührenermäßigung oder Befreiung bedürftiger Teilnehmer, wie Schülern und Studenten, aber auch Menschen mit kleinerem Einkommen, stellt der Förderverein einen Betrag von 8000 Euro zur Verfügung.