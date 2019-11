von Christiane Keutner pfullendorf.redaktion@suedkurier.de

Am Schlangenwald trafen sich die professionellen und privaten Helfer, die Stefan Berenbold vom DRK (rechts neben Yvonne Hofer) über das Vorgehen informierte. Anschließend fuhren die Freiwlilligen zum Wald, in dem sie den Vermissten vermuteten. | Bild: Christiane Keutner

Illmensee – Erfolglos blieb auch die dritte private Suchaktion am vergangenen Samstag, genau einen Monat nach dem Verschwinden von Johann Heigle (64), dem Betreiber des Campingplatzes „Seewiese“ in Illmensee. Sie war, wie die vorherigen, von Yvonne Hofer, der Nichte des Vermissten, der Tochter und dem Schwiegersohn der Lebensgefährtin des Vermissten organisiert worden. Nun sollen weitere private Suchen eingestellt werden. „Wir sind der Meinung, die Kripo muss jetzt wieder aktiv werden“, so Yvonne Hofer. Sie und ihre Familie hatten große Hoffnung auf die dritte Suchaktion gelegt, unterfüttert durch einen Zeugenhinweis. Ein Mann habe am 23. Oktober in seinem Garten in Illwangen einen Schuss aus Richtung Lichtenegg gehört. Davon hatte Yvonne Hofer zufällig vergangene Woche erfahren.

So hatte sie bei allen fünf Jagdpächtern nachgefragt, ob sie auf der Jagd waren: „Keiner hat am helllichten Tag geschossen.“ Deshalb war die Hoffnung immens groß, den Vermissten im „Illwanger Wald„ zu finden. Der Wald von Heigles wurde ebenfalls durchgekämmt. Nachdem festgestellt worden war, das eine oder zwei Pistolen aus dem Schrank Heigles fehlten, hatten sich die Verwandten an dessen Lieblingsbaum begeben, wo sie ihn jedoch nicht vorfanden.

Über das Motiv seines Verschwindens hatte sie sich viele Gedanken gemacht. „Von einer Krankheit wussten wir nichts. Aber den ganzen Sommer stand mein Onkel unter Strom, hatte nur vier bis fünf Stunden Schlaf. Im Herbst musste er die Abrechnungen machen, vielleicht hatte er Stress. Er und seine Freundin haben den Campingplatz alleine gestemmt, der Tourismus in Illmensee war ihm ganz wichtig.“ Yvonne Hofer und ihre drei Geschwister haben eine besondere Beziehung zum Onkel, da sie auf dem Campingplatz aufgewachsen sind und im Sommer dort als Jugendliche immer gern geholfen hatten. Ihre Eltern hatten ihn ebenfalls unterstützt, wenn es mal geklemmt hatte.

Nachdem rund 60 Helfer beim zweiten Mal nach Johann Heigle gesucht hatten, waren es aktuell 24, darunter Mitglieder des örtlichen DRK und der Feuerwehr. Stefan Berenbold vom DRK leitete die Aktion und unterwies die Helfer, die eigenverantwortlich mitmachten. Er warnte bei einem möglichen Fund Abstand zu nehmen und dies den Profis zu melden. Grüne Kargohosen und karierte Hemden, meist mit einer Weste darüber, soll Johann Heigle getragen haben, als er ohne Hausschlüssel, Brieftasche und Handy seinen Wohnort verlassen hatte.

An der Suche beteiligten sich Privatpersonen aus dem familiären Umfeld sowie Bekannte: „Ich kannte den Heigle Johnny und wenn so intensiv gesucht wird, fühle ich mich verpflichtet“, sagte ein 68-Jähriger aus Ruschweiler, der seinen Namen jedoch nicht in der Zeitung lesen wollte. Rosa Rösch (65) kannte Johann Heigle „ziemlich gut“. Die letzten zwei Male hatte sie keine Zeit zum Suchen gehabt, aber nun. „Es ist mir ein Bedürfnis, mitzumachen“, sagte sie. Nora Walter (20) aus Ruschweiler ist DRK-Mitglied und hat sich ebenfalls freiwillig zur Suche gemeldet: „Es ist wichtig, dass die Familie die gesuchte Person begraben kann und Gewissheit hat“, begründete sie ihre Motivation zum Mitmachen.

In einer Kette stapften die Helfer dann durch den Wald, überstiegen Bäume, querten Rinnsale und kletterten in den Tobel. Manche rutschten auf dem feuchten Laub aus, fingen sich aber schnell wieder. Sie folgten der Empfehlung von Feuerwehr-Kommandant Peter Rösch, nach dem Vermissten mit dem sogenannten Würfelblick (rechts, links, nach oben) Ausschau zu halten.

Yvonne Hofer empfing sie später zum Imbiss. Um 14.30 Uhr wurde die Suche abgebrochen, da das Gebiet schneller durchkämmt war, als angenommen. „Natürlich gäbe es noch drei bis fünf Wälder, die wir durchforsten könnten, aber da findet man kein Ende. Eine weitere Suche macht wohl keinen Sinn“, sagt sie resigniert.

Ein Fünkchen Hoffnung bleibt jedoch: in dieser Woche soll unterhalb des Rappenfelsens zwischen Krumbach und Lichteneck eine große Jagd stattfinden. Die Jäger hätten versprochen, die Augen aufzuhalten.