von Karlheinz Fahlbusch

Schwimmen und laufen: Wer diese beiden sportlichen Disziplinen gerne miteinander vereint, kann sich auf ein neues Wettkampfformat in der Region freuen. Der sogenannte Swim Run ist eine Sportveranstaltung, die aus Schweden kommt, und auch hierzulande Fans hat. Wettbewerbe sind allerdings noch eher selten. Das will Daniel Schwarz jetzt ändern.

Daniel Schwarz (links) und sein Teamkollege Michael Zoll haben die Schwimmstrecke getestet und sind sehr zufrieden. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Auf Seedurchquerung folgt Swim Run

Der viermalige Deutsche Meister im Wildwasserschwimmen liebt den Wassersport in der Natur und hat bereits im vorigen Jahre die Organisation der Seedurchquereung im Illmensee unterstützt. Die wird es am 19. Juli wieder geben und ist für die Sportler gedacht, die nur schwimmen wollen. Der Swim Run findet tags darauf statt.

Laufen mit Neoprenanzug, schwimmen mit Turnschuhen

„Anders als beim Triathlon oder dem Duathlon Schwimmen-Laufen wechseln sich beim Swim Run die beiden Disziplinen Schwimmen und Laufen nach unterschiedlichen Distanzen ständig ab“, erklärt Schwarz im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Den Neoprenanzug, den man im Wasser braucht, lässt man beim Laufen an. Und umgekehrt bleiben die Laufschuhe auch beim Schwimmen an den Füßen. Somit gibt es beim Wechsel der Disziplin keine Pausen, was den Wettbewerb laut Daniel Schwarz sowohl für die Sportler als auch die Zuschauer besonders spannend macht.

Swim Run als Teamsportart

Swim Run ist übrigens eine Teamsportart: Jede Mannschaft besteht aus zwei Frauen oder zwei Männern und auch gemischte Gruppen können am Wettbewerb teilnehmen. Wer meint, hier kämen nur Profisportler zum Zug, liegt falsch, wie Daniel Schwarz betont:. „Egal, ob Leistungs- oder Amateursportler, hier können alle mitmachen.“

Zwei Varianten möglich

Die Streckenführung geht sowohl um den Illmensee herum als auch mitten hindurch. Zur Auswahl stehen die Distanzen „Classic“ und „Sprint“. Im Bereich „Classic“ wird die Schwimm- und Laufstrecke in zwei Durchgängen bestritten. Wählt ein Team die Variante „Sprint“, muss die Strecke in einem Durchgang bezwungen werden. Die Gesamtdistanz bei der Variante Classic (zwei Runden) beträgt 16 100 Meter und bei der Variante Sprint (eine Runde) 8050 Meter. Die Höhendistanz beläuft sich auf 20 Meter.

Bekannte Sportgrößen nehmen an Seedurchquerung und Swim Run teil

„Ich freue mich schon mächtig darauf und habe auch einige bekannte Athleten eingeladen“, erzählt Daniel Schwarz. So werde Olympiateilnehmer Clemens Rapp erwartet, der auch Europameister in der vier Mal 200 Meter Freistilstaffel ist. Darüber hinaus komme Christoph Wandratsch nach Illmensee. Der Extrem- und Eisschwimmer ist Weltrekordhalter, Weltmeister, Europameister, und Deutscher Meister im Freiwasserschwimmen.

Isabelle Härle und Daniel Schwarz waren schon im vergangenen Jahr bei der Seedurchquerung dabei. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Wer auf das Laufen verzichten möchte, der kann an der bereits dritten Seedurchquerung teilnehmen. Die findet am Freitag, 19. Juli statt. Auch für diesen Wettbewerb haben sich bekannte Sportgrößen angesagt: Isabelle Härle, Weltmeisterin, Europameisterin und Olympiateilnehmerin, Clemens Rapp sowie Hamza Bakircioglu, Weltrekordhalter im Eisschwimmen.