Illmensee vor 10 Stunden

Seit 50 Jahren ist Josef Rauch der Nikolaus von Illmensee

In die leuchtenden Kinderaugen zu schauen, das ist für ihn das Schönste: Seit 50 Jahren schlüpft Josef Rauch aus Illmensee in das Bischofsgewand, um als Nikolaus die Kinder im Kindergarten und in der Grundschule von Illmensee zu besuchen.