von Sabine Hug

Zum Adventskonzert des Musikvereins Illmensee begrüßte Deborah Weber, Vorsitzende des Musikvereins, zahlreiche Gäste in der Kirche Maria Himmelfahrt. Musikalisch wurden die Zuhörer zuvor mit dem Stück „Merry Christmas Everyone“ in Empfang genommen.

Lob für freiwillige Helfer

Der Eintritt zum Konzert war frei. Spenden gingen an den Illmenseer Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes, gab Weber zu Beginn bekannt und bekräftigte: „Es ist schön, dass es noch so viele freiwillige Helfer gibt.“

Illmensee Seit 50 Jahren ist Josef Rauch der Nikolaus von Illmensee Das könnte Sie auch interessieren

Gedichte und Gedanken zu Weihnachten

Unter der Leitung von Ingrid Meschenmoser ging es musikalisch abwechslungsreich weiter. Zwischen den Musikstücken trugen die Mitwirkenden Gedichte und Gedanken zu Advent und Weihnachten vor.

Alisa Alferi und Verena Rothmund begeistern mit ihrem Gesang

Auch der bekannte Weihnachtshit „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey, der in diesem Jahr wieder überall im Radio zu hören ist, stand auf dem Programm. Bei dem Stück „Wonderful Dream“ verzauberten Alisa Alferi und Verena Rothmund das Publikum mit ihrem Gesang.

Weihnachten als Friedensfest

Daniela Knoll bekräftigte in ihrem Beitrag: „Gott schenkt uns in seinem Sohn das, was wir am meisten brauchen: Frieden.“ Sie fragte: „Was wäre, wenn Weihnachten nicht wäre?“ Sicher sei es da gut, ein Licht anzuzünden, „das alles erhellt“, wie es in einem weiteren Gedicht empfohlen wurde. So werde vielleicht aus einem „Winter Wonderland“ ein Wunderland des Friedens und der Liebe.

Publikum stimmt beim Finallied mit ein

Beim finalen Lied des Adventskonzerts lud der Musikverein das Publikum ein, mitzusingen: „Mögen die Straßen uns zusammenführen.“ Gesungen wurde dieser irische Segenswunsch von Petra Straßer und Bernhard Meschenmoser und beim Refrain stimmten die Gäste mit ein. Langanhaltender Beifall verriet, dass das Publikum mehr hören wollte. Dieser Wunsch wurde von den Musikanten in Form von zwei Zugaben erfüllt.

Landjugend bewirtet bei Stehempfang

Nach dem Konzert gingen viele der Zuhörer nicht gleich nach Hause, sondern versammelten sich vor dem Pfarrheim zum gemütlichen Stehempfang, bei dem die Landjugend bewirtete.