von Robert Reschke

Illmensee (ror) Dieter Maier, eines der Mitglieder der Gruppe "Flame", brachte es auf den Punkt: "Wir haben heute einen Neubeginn und können so vielleicht einen positiven Anklang erzeugen." Dabei bezog er sich zum einen auf den neuen Pächter PVM (Personal Veranstaltung Marketing) des Seefreibades in Illmensee. Zum anderen kündigte er das erste Auftreten der neuformierten Gruppe "Flame" an. Diese trat nun erstmalig mit Wolfgang Seiderer auf.

Und so begeisterte der überregional bekannte Country-Fiddler und studierte Geiger gleich zu Anfang das rund 150-köpfige Fan-Publikum mit seinen Einlagen. Mit den ersten Klängen zu "Ring of Fire" schoben sich die ersten Line-Dancer der Gruppe "Silver Moon" auf die schnell improvisierte Tanzfläche. Diese wurde aber auch von einigen einzelnen Pärchen, die das Tanzbein schwingen wollten, eifrig genutzt. Viele Gäste gehörten offensichtlich einem eingeschworenen Fankreis an. Ein guter Teil, war dem Anlass entsprechend im Western-Look gekleidet und wenn es manchmal nur ein Cowboyhut richten musste. Andere, meist ältere Semester, kleideten sich sogar mit historischen Kostümen. Zu Anfang versuchten die Besucher einen kühleren Platz unter Sonnenschirmen zu ergattern, um sich mit Rock, Folk und jeder Menge Country-Musik unterhalten zu lassen. Dann allerdings versuchten die Gäste, sich vor dem nun langsam einsetzenden Regen unter eine Bedachung zu flüchten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein