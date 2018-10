von SK

In der Nacht zum Montag auf Dienstag kam es um 23.37 Uhr zum Stromausfall im 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz der Netze BW in und um Illmensee. Wie Ulrich Stark vom EnBW Stuttgart mitteilt, entpuppte sich als Verursacher eine Ratte, die in der Umspannstation an der Berghalde auf den Trafo geklettert war.

Dabei muss sie einen Lichtbogen ausgelöst haben, der zum Kurzschluss führte. Nachdem die Fehlerstelle identifiziert war, gelang es der Bereitschaft durch Umschaltungen in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg die Versorgung bis 0.29 Uhr fast vollständig wieder herzustellen. Lediglich im Umfeld der betroffenen Station selbst dauerte es bis kurz vor 1 Uhr.

Dort waren eine Reihe von Sicherungen zu ersetzen. Inwieweit in der rauchgeschwärzten Schaltanlage weitere Betriebsmittel zu tauschen sind oder eine Reinigung ausreicht, würde in den kommenden Tagen entschieden. Für die Ratte endete das Kletterabenteuer im Umfeld von 20 000 Volt fatal, sie schied aus dem Leben.

