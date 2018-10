von Sabine Hug

Illmensee – Nichts ist selbstverständlich, hat Pfarrer Martinho Dias Mértola am Sonntag in der Messfeier bei seiner Predigt betont. So sei es nicht selbstverständlich, dass sich Menschen Jahrzehnte in der Gemeinde engagieren, und sie sollten für ihr Engagement geehrt werden. 10, 40 und sogar 50 Jahre singen die am Sonntag geehrten Chormitglieder bereits im Kirchenchor mit.

Claudia Blum singt seit 2008 im Illmenseeer Kirchenchor. Vorsitzende Priska Hecht überreichte ihr eine vom Ehrendirigenten Erich Ehrlinspiel gestaltete Urkunde, verbunden mit dem Wunsch, sie möge dem Chor lange treu bleiben, sodass sie noch mehrmals geehrt werden könne. 40 Jahre ist Basssänger Josef Rauch dabei und auch bei Arbeitseinsätzen könne man immer auf ihn zählen. „Alle Höhen und Tiefen des Chors“ habe er erlebt, sagte Priska Hecht.

Diese Höhen und Tiefen hat auch Aloysia Weißenrieder miterlebt, die seit 50 Jahren dabei ist. Die Sopran-Sängerin trat im Alter von 15 Jahren in den Kirchenchor Riedhausen ein und wechselte 1982 nach Illmensee. Sie engagiert sich auch als Notenwartin und trägt dafür Sorge, dass alle Sänger stets mit dem notwendigen Notenmaterial ausgestattet sind. Priska Hecht betonte, das sei vielfach Arbeit hinter den Kulissen, die „man nicht sieht, die aber doch gemacht werden muss, und zwar in der Freizeit“.

Besonders emotional wurde die Verabschiedung des Chorleiters Herbert Roth. Neben Priska Hecht hatte auch Doris Lorenz vom Pfarrgemeinderat reichlich anerkennende Worte für Roths Engagement in der Gemeinde. Mit Herzblut und Feuereifer habe er seit dem Jahr 2000 den Illmenseeer Kirchenchor geleitet. Roths „unerschöpflichem Idealismus“ sei es zu verdanken, dass der Chor jetzt so gut aufgestellt sei. „Mit einer besonderen Begabung hast du es immer wieder verstanden, den Chor zu motivieren“, lobte Hecht den Dirigenten und Organisten. Für die Wahl der Stücke, die Planung der Proben und Auftritte habe Roth zahlreiche Nächte geopfert. Seine Frau Angelika, die ebenfalls im Illmenseeer Chor mitsingt, habe ihm stets den Rücken freigehalten.

Dass er jetzt aus beruflichen Gründen die Chorleitung abgab, war für Roth keine leichte Entscheidung. Mit Tränen in den Augen dankte er dem Chor sowie all den Menschen, die ihn und den Chor musikalisch oder in anderer Weise unterstützt hatten – wie dem Musikverein. Bisweilen habe es ihn „fast umgehauen“, wenn das, was er in die musikalische Arbeit gesteckt habe, sein ganzes Herz, um ein Vielfaches vom Chor im Form des Gesangs zurückgekommen sei. Sein Dank galt auch der Gemeinde und er appellierte an die Menschen, sich diese gute Gemeinschaft zu erhalten. Roth bleibt der Gemeinde und dem Chor erhalten, als Basssänger sowie als Organist.

Die Chorleitung selbst übernimmt der junge Musiker Johannes Bals, der bereits im Alter von drei Jahren durch seine Eltern musikalisch gefördert wurde. Mit der musikalischen Gestaltung der Sonntagsmesse durch den Kirchenchor erlebte er seine Premiere als neuer Chorleiter in Illmensee.

