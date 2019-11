Ein Vermisstenfall in Illmensee sorgt für große Anteilnahme und bewegt die Gemüter. Seit Mittwoch, 23. Oktober, wird der Betreiber des Campingplatzes Seewiese, Johann Heigle, vermisst. Auch in der öffentlichen Facebook-Gruppe Illmensee wird der Fall diskutiert. Über das soziale Netzwerk hat die Nichte des Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Yvonne Hofer organisierte gemeinsam mit der Tochter und dem Schwiegersohn von Heigles Lebensgefährtin am 31. Oktober und 2. November eine private Suche nach ihrem Onkel.

Viele Helfer im Einsatz

„Ich bin gerührt, wie groß die Hilfsbereitschaft ist“, bedankt sich Hofer. „Der Seehof hat Gulaschsuppe spendiert, die Bäckerei Zopfbrot und Brötchen.“ Am Donnerstag beteiligten sich laut Hofer 45, am Samstag rund 60 Menschen an der Suche, darunter freiwillige Helfer vom Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr. Eine von ihnen war Feuerwehrfrau Saskia Straßburger. Sie erzählt: „Wir haben lange Ketten gebildet und das Gebiet am Illmensee, in den angrenzenden Wäldern und auch den Schlangenweg in Richtung Illwangen abgesucht. Wenn es eine dritte Suchaktion gibt, werde ich vermutlich wieder dabei sein.“ Am Volzer See wurde ebenfalls nach Heigle gesucht.

Vermisstenfälle Eine polizeiliche Vermisstenstatistik gibt es nicht, anhand einer Momentaufnahme der Fahndungsnotierungen sind laut Pressestelle der Polizei am gestrigen 4. November 2019 insgesamt 129 Menschen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz (Landkreise Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis) als vermisst ausgeschrieben. Diese Zahl ändert sich täglich, da aufgefundene/zurückgekehrte Personen aus dem System zeitnah gelöscht werden.

Im Moment gibt es laut Polizei keine weiteren Anhaltspunkte für den Aufenthaltsort des Vermissten und daher keinen Ausgangspunkt für eine weitere örtliche Suche. Einen Tag nach dem Verschwinden des 64-Jährigen war unter anderem die Wasserrettung der Feuerwehr Mengen mit ihrer Tauchergruppe im Einsatz, um im See nach dem Vermissten zu suchen.

Gesucht: Johann Heigle | Bild: Landeskriminalamt

Erst eine Woche später hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht. „Diese stellt einen erheblichen Grundrechtseingriff dar und ist daher streng gesetzlich geregelt“, erklärt eine Sprecherin der Polizei. „Nach dem Ausschöpfen polizeilicher Suchmaßnahmen mit vielen Einsatzkräften, Polizeihubschrauber, Drohne und Suchhunden wurde die Öffentlichkeitsfahndung am vergangenen Donnerstag eingeleitet.“

„Mein Onkel ist kein Verbrecher“

Die Polizei hatte auch darauf hingewiesen, dass der Vermisste vermutlich zwei Pistolen mit sich führt. Tatsächlich fehlen eine oder zwei Schusswaffen aus dem Schrank des Vermissten, bestätigt die Nichte. „Ich lege meine Hand für ihn ins Feuer. Mein Onkel ist kein Verbrecher. Er würde mit den Waffen niemals einem anderen Schaden zufügen. Unsere Befürchtung ist, dass er sich etwas angetan hat.“

Im Illmensee suchten Taucher nach dem Vermissten. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Auch die Polizei teilt auf Anfrage des SÜDKURIER mit: „Es ist nicht davon auszugehen, dass der Vermisste die mitgeführten Waffen gegenüber anderen Personen einsetzen will.“ Den Aufruf zur Privatsuche begründet Yvonne Hofer so: „Wir wollten nicht mehr tatenlos zusehen. Wir hoffen, dass Johann es sich anders überlegt hat und wieder zurückkommt.“ Ihre Mutter, Franziska Frank, sagte gegenüber dem SÜDKURIER: „Schlimm ist die Ungewissheit, was mit meinem Bruder passiert ist.“

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte, schließt die Polizei eine Gewalttat prinzipiell nicht aus. „Im vorliegenden Fall ist aufgrund des bisherigen Ermittlungsstandes aber nicht davon auszugehen, dass der Vermisste Opfer einer Straftat wurde.“ Bei Vermisstenfällen hat es die Polizei in der Regel mit Personen zu tun, die aufgrund ihrer aktuellen gesundheitlichen Verfassung einer Gefahrensituation ausgesetzt sind, sowie mit Personen, bei denen eine Eigengefährdung angenommen wird.

Hinweise an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 0 75 71/10 40, oder an jede andere Polizeidienststelle.