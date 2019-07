von Kkirsten Johanson

In Illmensee steht im Oktober die Wahl des Bürgermeisters an. Im Staatsanzeiger war die Stelle am vergangenen Freitag ausgeschrieben. Der Amtsinhaber Jürgen Lasser handelte schnell und reichte gleich am folgenden Tag seine Bewerbungsunterlagen ein. Dass er wieder kandidieren will, hatte Lasser bereits im April angekündigt. Ob schon weitere Bewerbungen vorliegen, war von Markus Felgendreher, dem Vorsitzenden des Wahlausschusses, gestern nicht in Erfahrung zu bringen.

Kandidiert Jörg Ehrlinspiel erneut?

„Die Bewerbungsfrist endet am 9. September. Es steht den Bewerbern offen, die Öffentlichkeit schon vorher über ihre Kandidatur zu informieren“, erklärte der Hauptamtsleiter. „In der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 12. September werden die Namen der zugelassenen Bewerber offiziell bekannt gegeben.“ Gemeinderat Jörg Ehrlinspiel, der bereits 2011 gegen Lasser antrat und in der zurückliegenden Periode sein erster Stellvertreter war, hatte im vergangenen Jahr angedeutet, über eine Kandidatur nachzudenken. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass es eine gemeinsame öffentliche Kandidatenvorstellung geben soll. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.

Gesprächsrunden in Gaststätten

Lasser will im Wahlkampf zudem Gesprächsrunden in den örtlichen Gaststätten anbieten. Was hat ihn bewogen, seinen Hut in den Ring zu werfen? Ihm gefällt, sagt Lasser, dass man als Bürgermeister nicht nur verwalte, sondern auch gestalte. Anstehende Projekte wie die Neukonzeption der Wasserversorgung oder die Erweiterung der Grundschule seien da besonders reiz- und anspruchsvoll. Als dritten Schwerpunkt, dem er sich als Bürgermeister widmen wolle, nannte er den Ausbau der Breitbandversorgung.

Neubaugebiet für Lasser ein Höhepunkt

Positives Feedback von Bürgern habe ihn in seinem Entschluss bestärkt. Kritik sei oftmals auf seine Person gemünzt, wenn es aber um die Sache gehe, herrsche Zufriedenheit und Zuspruch. Als Höhepunkte während seiner Amtszeit nennt er die Ausweisung des Neubaugebiets „Im Grund“, womit die Bevölkerungszahl stabil gehalten worden sei, den Anschluss von Judentenberg an die zentrale Abwasserversorgung und die Verbesserung des Tourismus durch Attraktivitätssteigerung im Seefreibad. Als Bürgermeister in die Ortsgeschichte einzugehen, der das Freibad in Illmensee eingezäunt hat, sieht er nicht als Problem an. „Die Abgrenzung zum Gewässer im Seefreibad ist eine verkehrsrechtliche Notwendigkeit und dient der Sicherheit. Heute sind wir froh darüber, denn so können wir das Bad halten und seine Nutzung gewährleisten.“

Lasser liegt mit Gemeinderat über Kreuz

Mit Rückenwind aus dem Gemeinderat kann Lasser kaum rechnen. Die Antipathie gegenüber dem Bürgermeister sitzt tief und gipfelte im alten Gemeinderat in Rücktrittsforderungen und massiven Vorwürfen. Lasser dazu: „Als Bürgermeister gehört ein gewisses Durchhaltevermögen dazu. Man braucht ein breites Kreuz und darf nicht so schnell das Handtuch werfen.“ Er biete dem Gremium von Verwaltungsseite einen offenen, transparenten Umgang an. Den wiederholt vorgebrachten Vorwurf, er würde die Räte mit Sitzungsunterlagen knapp halten, wies er von sich.

2011 startete Lasser, der erst im Juli 2017 den Namen seiner Frau annahm, als Jürgen Hoffmann in seine erste Amtsperiode. Sein Vorgänger Bernhard Stadler war nach 24 Jahren nicht mehr angetreten. Lasser wurde im zweiten Wahlgang am 23. Oktober 2016 mit 58 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Ihm unterlag Jörg Ehrlinspiel. Der dritte Bewerber, Michael Mielke, hatte seine Kandidatur nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen.