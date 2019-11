Nach Angaben des Landeskriminalamtes ist der Vermisste 64 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und schlank. Das graue Haar des Vermissten ist kurz geschnitten, trägt Vollbart und Brille. Vermutlich trägt er eine auffällige Armbanduhr. Der letzte telefonische Kontakt zu dem Vermissten bestand am 22. Oktober. Er verließ sein Wohnhaus ohne Mobiltelefon, Brieftasche und Hausschlüssel. Er ist mutmaßlich zu Fuß und ohne ein Fahrzeug unterwegs. Der Mann führt möglicherweise Schusswaffen bei sich, warnt das Landeskriminalamt, dem Vermissten nur mit Vorsicht gegenüberzutreten. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat Sigmaringen unter Tel. 0 75 71/10 40 entgegen. In der vergangenen Woche fand bereits eine groß angelegte Suche statt, an der auch ein Hubschrauber, Spürhunde und Taucher beteiligt waren. Bekannte und Freunde des Vermissten haben selbst eine Sucheaktion gestartet.