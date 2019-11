von Karlheinz Fahlbusch

Die Hoffnung auf ein gutes Gewerbesteuerjahr hat sich nicht erfüllt, wie Kämmerer Michael Sonntag in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich machte. Die Gemeinde wird vermutlich 250 000 bis 270 000 Euro unter dem Planansatz von 790 000 Euro bleiben. Durch die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen stehen für manche Dinge keine Gelder zur Verfügung.

Einsparmöglichkeiten werden genutzt

Um dem Rechnung zu tragen, sollen die Unterhaltungsmaßnahmen auf 20 000 Euro reduziert werden. Von den zehn Haushaltsresten aus 2018 hat man im laufenden Jahr sieben abgearbeitet. Und dabei wird es auch bleiben. Über die Erweiterung der Grundschule, den Ausbau der Breitbandversorgung und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LEDs muss der Gemeinderat im kommenden Jahr beraten. Für alle diese Maßnahmen sind Zuschüsse bereits beantragt. Bei der Sanierung der Dreiseenhalle sind 150 000 Euro bislang nicht benötigt worden. „Die geforderten Brandschutzmaßnahmen sind aber realisiert“, stellte der Kämmerer fest. Bei Unterstützungsarbeiten der Kämmerei, der geplanten Bodenrichtwertkarte und den Ausgaben für die städtebauliche Planung wurde vorerst die Notbremse gezogen. Einsparmöglichkeiten soll es bei der Entsorgung des Klärschlamms geben und auch bei Beratungskosten von insgesamt 70 000 Euro hofft man auf positive Effekte.

Nach wie vor positiver Haushalt

Das Minus im aktuellen Haushalt wird insgesamt bei fünf bis 15 Prozent liegen. „Die geringeren Einnahmen können nicht komplett aufgefangen werden“, machte Bürgermeisterstellvertreterin Kathrin Hecht deutlich, die auch diese Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Jürgen Lasser leitete. Die geplante Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird um rund 90 000 Euro niedriger ausfallen. „Wir haben aber nach wie vor einen positiven Haushalt“, stellte Michael Sonntag fest. Definitiv nicht umgesetzt werden Ausgaben für Grunderwerb, sonst würden diese Gelder auch noch in der Gemeindekasse fehlen. Klar ist: Eine Kreditaufnahme für das laufende Jahr wird nicht nötig sein. Der Kassenstand beträgt derzeit rund 1,3 Millionen Euro und in der Rücklage stehen 400 000 Euro zur Verfügung.