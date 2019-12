von Stefanie Lorenz

Sie geben die Hoffnung nicht auf: Polizeibeamte und private Helfer haben am vergangenen Dienstag die Suche nach dem vermissten Johann Heigle fortgesetzt, nachdem es einen Hinweis gegeben hatte. Drei Stunden lang durchkämmten sie ein Gebiet im Illwanger Wald – leider blieb auch diese Suchaktion ohne Erfolg, wie Petra Kratzer, Pressesprecherin der Polizei, auf Nachfrage des SÜDKURIER bedauerte.

„Wir starten unsere vorerst letzte Suche nach Johann Heigle“, hatte dessen Nichte auf Facebook angekündigt. Treffpunkt für die Suche war am Dienstagmittag am Grillplatz im Illwanger Wald; die Teilnehmer sollten sich mit gutem Schuhwerk, Wasser und Warnwesten ausstatten. „Wir wären Euch so dankbar, wenn Ihr uns unterstützen würdet“, bat Yvonne Hofer im sozialen Netzwerk um möglichst viele Helfer.

Bei der Suchaktion Ende November mussten die Helfer über Bäume und Äste steigen und sich durchs Gestrüpp zwängen. Doch auch diese akribische Suche brachte keinen Erfolg – ebenso wie die jüngste Aktion am vergangenen Dienstag. Johann Heigle bleibt verschwunden. | Bild: Christiane Keutner

Neben den privaten Suchkräften waren nach Angaben von Petra Kratzer Beamte des Kriminalkommissariats Sigmaringen und des Polizeipostens Pfullendorf bei der Suche aktiv. „Im Einsatz waren dabei auch speziell ausgebildete Hunde“, erläuterte Kratzer. Drei Stunden lang hat der Suchtrupp das Gebiet im Illwanger Wald durchforstet. Auch dieses Mal blieb die Aktion ohne Erfolg.

Bereits seit dem 23. Oktober dieses Jahres wird Johann Heigle, Betreiber des Campingplatzes Seeweise in Illmensee, vermisst. Der Vermisste soll seinen Wohnort ohne Handy, Geldbeutel und Schlüssel verlassen haben. Das Motiv seines Verschwindens blieb im Dunkeln. Von einer Krankheit ihres Onkels sei ihr nichts bekannt, hatte seine Nichte bei einer Suche am Samstag, 23. November, berichtet. Der Vermisste sei aber den ganzen Sommer über unter Strom gestanden. „Vielleicht hatte er Stress“, vermutete sie. Gleich am nächsten Tag, nachdem das Verschwinden des 64-Jährigen bemerkt worden war, hatte die erste Suche stattgefunden. Polizeihubschrauber und eine Tauchgruppe der Wasserrettung der Feuerwehr Mengen waren im Einsatz, konnten aber keinen Erfolg verbuchen.

Johann Heigle. | Bild: Landeskriminalamt

Auch eine weitere groß angelegte Suchaktion am Samstag, 9. November, blieb ohne Erfolg. Da die Möglichkeit besteht, dass sich der Vermisste das Leben genommen hat, wurde damals der Illmensee abgesucht. Aufgrund von angenommenen Strömungsverläufen war ein Fund speziell im Bereich einer Landzunge bis zum Auslauf des Andelsbachs, wo Suchhunde am 24. Oktober an bestimmten Stellen angeschlagen hatten, denkbar. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) des Landkreises Ravensburg war deshalb mit Tauchern und Strömungsrettern im Einsatz. Auch sie konnten Johann Heigle trotz akribischer Suche im Gewässer nicht finden.

Private Helfer suchen unermüdlich

Unermüdlich blieben die privaten Helfer bei der Stange und starteten insgesamt drei Suchaktionen. Bei einer Aktion am Samstag, 23. November, wurden die engagierten Sucher von Mitgliedern des örtlichen DRK und der Feuerwehr unterstützt. In einer Kette waren die Helfer durch den Wald gestapft, hatten Bäume überstiegen, Rinnsale überquert und bis in den Tobel hinein jeden Zentimeter akribisch abgesucht. Hintergrund war, dass ein Zeuge am Tag des Verschwindens von Johann Heigle in seinem Garten in Illwangen einen Schuss in Richtung Lichtenegg gehört haben soll. Deshalb hatten sich die Helfer das Gebiet vorgenommen, leider wieder ohne Erfolg.

Hinweis auf noch nicht durchsuchtes Waldstück

Dass die Polizei am Dienstag erneut aktiv wurde, beruht ebenfalls auf einem Zeugenhinweis, wie Petra Kratzer berichtete. „Es gab einen Hinweis auf bestimmtes Waldstück, das noch nicht durchsucht worden ist“, schilderte die Pressesprecherin. Deshalb haben die Einsatzkräfte sich dieses Waldstück vorgenommen. Da die Polizei immer nur dann eine erneute Suche nach dem Vermissten starten kann, wenn sie konkrete Anhaltspunkte hat, wird momentan erst einmal keine weitere Aktion stattfinden. Sollten aber neue Hinweise und Spuren vorliegen, dann werden die Beamten auch diesen aktiv nachgehen, so Kratzer.