von Robert Reschke

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Jens Schwarz und Rico Göde, beide vom Unternehmen Netzte BW, ihr Konzept einer E-Ladesäule in Illmensee vor. Dazu stellte Kämmerer Michael Sonntag die Angebote von Netze BW und eines Mitbewerbers gegenüber. Der Beschlussvorschlag sah vor, dass der Gemeinderat das Angebot der EnBW zur Errichtung einer Elektroladesäule auf dem Parkplatz der Drei-Seen-Halle, akzeptieren sollte. Doch kurz vor einem Beschlussantrag forderte Jörg Erlenspiel eine Vertagung der Beschlussfassung, da diese Entscheidung momentan nicht so brisant wäre. Dies wurde mit knapper Mehrheit akzeptiert. Gleichzeitig kündigte Gemeinderätin Kathrin Hecht an, dass sie mit dem vorgesehenen Standort noch nicht einverstanden ist. Sie werde dies auf der nächsten Tagesordnung einbringen.

Insgesamt war die Gemeinderatssitzung wieder von einigen Differenzen zwischen Gemeinderat und Bürgermeister Jürgen Lasser geprägt. Hauptsächlich fühlten sich die Gemeinderäte von der Verwaltung zu wenig informiert. Dies gipfelte schlussendlich darin, dass Kathrin Hecht anmerkte, dass die Arbeit wie zum Beispiel von Irma Roth, der Leiterin der städtischen Bibliothek, nicht entsprechende Würdigung finde. Sie sieht darin eine Geringschätzung des Gemeinderats und der zuarbeitenden Personen. Dafür erhielt sie vom Publikum wie auch von den Gemeinderatsmitgliedern Applaus.