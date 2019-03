"Freien Wählern Paroli bieten"

Vor fünf Jahren war der CDU-Ortsverband bei der Kommunalwahl ziemlich erfolgreich. Von den fünf Kandidaten schaffte ein Trio den Sprung in den zwölfköpfigen Gemeinderat, also 60 Prozent. Für die Wahl am 26. Mai hat die Partei jetzt sieben Kandidaten bei der Nominierungsversammlung im Feuerwehrhaus gewählt, die den Freien Wählern mit ihren aktuell neun Mandatsträgern Paroli bieten wollen. Um das CDU-Profil in der Ratsarbeit zu stärken, hoffe man auf mehr Mitglieder, gab Jörg Buckel vor, der bereits 2014 den Sprung ins Kommunalparlament schaffte. "Die letzten fünf Jahre sind nicht optimal gelaufen", hofft der Techniker auf einen Wechsel im Rathaus, um die großen Zukunftsaufgaben der Gemeinde zu bewältigen.

Neuer Bürgermeister

"Mit einem neuen Bürgermeister wollen wir etwas bewegen", erklärte sein Ratskollege Hubert Berenbold, warum er sich für eine zweite Amtszeit bewirbt. Auch der dritte aktive CDU-Gemeinderat Andreas Huber verhehlte nicht, wie unproduktiv und unbefriedigend die Gremiumsarbeit in der abgelaufenen Wahlperiode war. Deshalb sei es ein "Muss" sich, mit oder ohne neuen Bürgermeister für seine Heimatgemeinde zu engagieren. Der Heizungsinstallateur sieht die Kommune vor großen finanziellen Problemen. Der örtliche CDU-Vorsitzende Tobias Thum scheiterte vor fünf Jahren nur knapp und kandidiert nun wieder. Der 31-jährige Landwirtschaftsmeister will an der Gestaltung der Gemeinde mitwirken.

Mehrere Neubürger kandidieren

Vor drei Jahren ist Bernd Ulbrich mit seiner Kleinfamilie nach Illmensee gezogen und ihm gefällt es so gut, dass er nun etwas für die Gemeinde tun will. Nach einem Jahrzehnt ist Matthias Hecht vergangenes Jahr in seine Heimatgemeinde zurückgekehrt und nun will sich der 39-Jährige in der Kommunalpolitik engagieren. "Wir wurden hier super aufgenommen", sieht sich 35-jährige Florian Mutter als Vater dreier Kleinkinder als Vertreter der jungen Generation und junger Familien. Dass auf der CDU-Liste ausschließlich Männernamen stehen ist nicht dem mangelnden Einsatz um weibliche Kandidaten geschuldet, wie die Vereinsvorderen auf eine entsprechende SÜDKURIER-Frage versichern. Man habe viele, viele Frauen gefragt, und sich ausschließlich Absagen eingehandelt. Die wenigen Interessierten seien zumeist in anderen Ehrenämtern aktiv und sehen sich außerstande, ein weiteres Amt zu übernehmen.

"Kämpfen ist angesagt"

Dennoch ist die CDU auf ihre Liste stolz, denn man habe junge Leute und Neubürger für eine Kandidatur gewinnen können. "Jetzt heißt es kämpfen", gab es von den Altvorderen als Motto für die kommenden Wochen. Hans Berenbold wies eindringlich daraufhin, dass eine Demokratie nur dann Bestand haben könne, wenn die Menschen an der Basis sich aktiv einbringen. Er beklagte, dass es früher eine Ehre war, wenn jemand für ein Ehrenamt vorgeschlagen wurde, und heutzutage immer mehr Menschen ein Engagement ablehnten. Bei der Nominierungsversammlung war der 58-jährige Detlef Thimm als CDU-Mitglied dabei. Der Sicherheitsingenieur wird für die Partei als Kandidat für den Kreistag antreten und will in dem Gremium die Interessen von Illmensee vertreten, wobei ihm der öffentliche Personennahverkehr besonders am Herzen liegt. Hier hat er besonders die kreisübergreifenden Verbindungen im Auge, denn Illmensee orientiert sich traditionell in Richtung Wilhelmsdorf , das bekanntlich im Kreis Ravensburg liegt.

Wahlausschuss tagt am Montag

Nachdem die Freien Wähler jüngst elf Bewerber für ihre Liste gewinnen konnten, bedeutet die siebenköpfige Kandidatengruppe der CDU, dass insgesamt zwei von drei Bewerbern den Sprung in den Gemeinderat schaffen werden. Die beiden Fraktionen planen für die Bürgerschaft eine gemeinsame Kandidatenvorstellung, die nach den Vorstellungen der CDU am 10. Mai stattfinden soll. Der Gemeindewahlausschuss tagt am kommenden Montag, 19 Uhr, im Sitzungsaal des Rathauses und dann wird bekannt gegeben, welche Gruppierungen für die Kommunalwahl zugelassen wurden.