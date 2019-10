von Siegfried Volk pfullendorf.redaktion@suedkurier.de

Fairer Wahlkampf

Nach einem von Sachthemen geprägten, fairen Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters haben am Sonntag die Wähler das Wort. Rund 1700 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihren Favoriten beziehungsweise Favoritin mit ihrer Stimme zu unterstützen. Auf dem Wahlzettel stehen mit Jürgen Lasser, Michael Reichle, Heidi Hug, Wolfgang Treß, Andreas Lipp und Karin Kneissler sechs Bewerber, die sich ernsthaft und seriös der Aufgabe stellen wollen. Aufgeführt ist auch Dauerkandidat Samuel Speitelsbach, der sich aber nie in der Gemeinde blicken ließ.

Hunderte Wähler informieren sich

In etlichen Veranstaltungen und Gesprächsrunden stellten sich die Kandidaten den Bürgern von Illmensee vor, zuletzt nutzten 400 Zuhörer die Gelegenheit bei der SÜDKURIER-Podiumsrunde in der Andelsbach-Halle die Bewerber gemeinsam auf dem Podium zu erleben. Dabei betonten alle, wie wichtig der Dialog zwischen Verwaltung und allen Teilen der Bürgerschaft ist.

Enorme Spannungen im Gemeinderat

Der amtierende Bürgermeister Bürgermeister Jürgen Lasser hatte als Erster seine Unterlagen eingereicht. Seit acht Jahren steht er Verwaltung und Gemeinderat vor, wobei der 51-Jährige im Wahlkampf auf die rund acht Millionen Investitionen verwies, die während seiner Ägide realisiert wurden, wobei die Kommune dank hoher Fördersummen nur 1,5 Millionen Euro aufbringen musste. Seine Amtszeit war auch von enormen Spannungen mit dem Gemeinderat geprägt, die mehrfach in Rücktrittsforderungen gipfelten.

„Einsatz für die Heimat“

Als erster Herausforderer warf der Sparkassenfachwirt Michael Reichle aus Illmensee seinen Hut in den Ring. Der 49-Jährige will für seine Heimatgemeinde aktiv Verantwortung übernehmen. Dem seit 20 Jahren amtierenden Präsidenten der Narrenzunft „Wasserspucker„ liegen die Vereine besonders am Herzen, für die er ein neues Förderkonzept erstellen will. Die Gründung eines Bürgerforums und ein Konzept für die Seenutzung sind weitere Zukunftsprojekte. „Mein Herz schlägt für Illmensee„, erklärte Heidi Hug, die als Dritte ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgab. Die 44-Jährige will ihre Heimatgemeinde wieder auf „Erfolgskurs“ bringen, und dazu ihre Kompetenz als Betriebs- und Volkswirtin einbringen.

Einheimische und auswärtige Bewerber

Mehr als 20 Jahre Verwaltungserfahrung bringt der vierte Kandidat mit – Andreas Lipp, aktuell Hauptamtsleiter in Baienfurt, wo er unter anderem Personalverantwortung für mehr als 60 Leute hat. Der 47-Jährige will die Teilorte wieder näher an den Hauptort ehranführen, das Wir-Gefühl stärken und eine sinnvolle Bauleitplanung entwickeln. Der Fünfte in der Bewerberrunde ist Wolfgang Treß, in der Gemeinde kein Unbekannter. Der 56-jährige Landschaftsarchitekt gehörte zehn Jahre lang dem Gemeinderat an. Auch er will das Wir-Gefühl in der Kommune stärken und sieht in Bürgerbeteiligungen und Zukunftswerkstätten große Chancen. Am letzten Tag der Bewerberfrist gab Karin Kneissler, selbstständige Handelsvertreterin aus Freudenstadt, ihre Bewerbung ab. Die 56-Jährige will das „Ausbluten ländlicher Gemeinden verhindern“ und für den Erhalt staatliche Fördermittel von Land und Bund einwerben. Eine gut aufgestellte Kinderbetreuung und die Sicherung der Grundschule stehen ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.