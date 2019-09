Neben Amtsinhaber Jürgen Lasser kandidieren Michael Reichle, Heidi Hug, Samuel Speitelsbach, Wolfgang Treß, Andreas Lipp und Karin Kneissler für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Illmensee.

Im direkten Vergleich sind die Frauen und Männer am Mittwoch, 25. September, ab 19 Uhr in der Drei-Seen-Halle zu erleben. Für diese Veranstaltung der Gemeinde gibt es die Regelung, dass sich jeder Bewerber bis zu maximal 20 Minuten selber vorstellen darf und zwar in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungsunterlagen. Als Erster kann sich deshalb Amtsinhaber Jürgen Lasser vorstellen, Letzte wird Karin Kneissler sein. Danach können die Besucher Fragen an die Kandidaten stellen. Moderieren wird der ehemalige Bürgermeister von Wilhelmsdorf, Hans Gerstlauer. Im Anschluss an die Vorstellung ist eine Fragerunde auf dem Podium geplant. Dem Befragten werden maximal drei Minuten zur Beantwortung eingeräumt. Die Anzahl der Fragen je Besucher wird nicht beschränkt, so legte es der Gemeindewahlausschuss fest.

Eine zweite Möglichkeit, die Bewerber im Vergleich zu erleben, bietet das SÜDKURIER-Podium am Montag, 30. September ab 19.30 Uhr in der Andelsbachhalle im Pfullendorfer Ortsteil Denkingen. Die Drei-Seen-Halle kann wegen der aktuellen Renovierung nicht genutzt werden. Moderieren wird das Podium der Pfullendorfer SÜDKURIER-Lokalchef Siegfried Volk. Den Fragen aus der Bürgerschaft an die Kandidaten soll während der SÜDKURIER-Veranstaltung breiter Raum eingeräumt werden.