Ganze 16 Jahre war Sonja Hierling in der Ministrantenarbeit aktiv, viele Jahre als Oberministrantin. „Du bist immer am Start“, lobte Pastoralreferent Johannes Schramm ihr besonderes Engagement. Ach weiterhin wird Sonja Hierling in der Pfarrgemeinde aktiv sein, indem sie weiterhin die Gesamtorganisation der Ministranten übernimmt – zusammen mit Annette Kern. Zudem ist sie als Kommunionhelferin kirchlich engagiert.

Um den Glauben lebendig zu erhalten, braucht es „mutige Menschen“, unterstrich Schramm und „die Bereitschaft, jungen Menschen zuzugestehen, dass sie selbst aktiv gestalten können“. Kirchliche Jugendarbeit müsse sich an den Bedürfnissen der jungen Menschen orientieren. Dass dies in Illmensee offensichtlich gelinge, zeige nicht zuletzt die recht große Zahl von mehr als 40 aktiver Ministranten in der Pfarrgemeinde Illmensee. Neu mit dazu in die Ministrantenschar kommen Damian Dyx aus Pfrungen und Annelie Diez aus Illmensee. Als wichtigsten Grundsatz für kirchliches Engagement – ob als Ministrant oder auf andere Weise – nannte Schamm die Devise, an Jesus Christus Maß zu nehmen.