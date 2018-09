von Sabine Hug

Illmensee (hug) Die Wahl der Miss Oberschwaben in Rot an der Rot ist in der Region kaum beworben worden. So haben auch die Klassenkameraden der Siegerin, Fabienne Rist, „gar nichts mitbekommen“ von dieser Wahl. Erst nach und nach sickerte durch, dass eine der drei Mädels in ihrer Klasse die Miss Oberschwaben 2018 ist. Die 17-jährige Fabienne Rist aus Glashütten bei Illmensee besucht das Technische Berufskolleg in Überlingen und ist dort eine von drei jungen Frauen in einer jungsdominierten Klasse.

Junge Frau im Männerberuf

Beruflich strebt die junge Schönheit nicht etwa eine Modelkarriere an, nein, sie will in die Industrie und dort Maschinen programmieren. Wenngleich ihr Berufswunsch nicht dem Klischee der Frauenberufe entspricht, beschreibt sie ihre Freizeitinteressen mit „wie jedes Mädchen“. So geht sie „wie jedes Mädchen“ gern shoppen, trifft sich gern mit Freunden und geht mit ihnen in die Disco. Sportlich aktiv ist sie auch „ein wenig“, indem sie Laufen geht und in der Illmenseer Garde tanzt. Außerdem ist Fabienne Rist gern mit ihrem Moped unterwegs. Damit fährt sie auch meist in die Schule – wenn es nicht gerade tiefster Winter ist. Da nimmt sie lieber den Bus.

Schwester motivierte sie zur Teilnahme

„Meine Schwester hat mich dazu motiviert, bei der Wahl mitzumachen“, erzählt Fabienne Rist, die „überrascht“ war über ihren Sieg. „Es hat wirklich viele hübsche Mädels dabei gehabt.“ Insgesamt waren es elf junge Frauen, die sich der Wahl stellen, die meisten zwischen 20 und 27 Jahre alt. Fabienne Rist war die jüngste, eine Kandidatin war nur wenige Wochen älter als sie. „Beim ersten Lauf war ich schon aufgeregt“, gesteht die junge Frau. Sie habe nicht gewusst, was auf sie zukomme.

Freundinnen fieberten am Laufsteg mit

So brauchte es Mut, sich der Jury beim Wettbewerb zu stellen. Aber die 17-Jährige sagt von sich: „Ich bin ziemlich offen für alles. Ich mache so gut wie alles mit.“ Allerdings nicht ohne darüber nachzudenken, fügt sie hinzu. Zum Wettbewerb fuhr sie nicht allein. Ihre Freundinnen begleiteten sie nach Rot an der Rot und fieberten mit. Eine Freundin habe sie sogar für den großen Auftritt geschminkt, erzählt sie. Als dann klar war, dass sie den Wettbewerb gewonnen hat, freuten sich die Freundinnen mit und hätten sogar geweint vor Freude.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein