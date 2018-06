von Reinhard Rapp

Rote Trikots, T-Shirts, Schals und Mützen mit dem Emblem des FC Bayern und dessen Fanclub bestimmten das Bild am Sonntagnachmittag in der Göge-Halle. Die Bayernfreaks Hohentengen hatten zu ihrer Weihnachtsfeier eingeladen und aus allen Himmelsrichtungen pilgerten die Fans nach Hohentengen. Schließlich war hochkarätiger Besuch aus der Bundesliga-Fußballmannschaft angesagt. Thiago Alcántara do Nascimento, 25 Jahre, spanischer Nationalspieler und seit rund drei Jahren beim FC Bayern unter Vertrag, besuchte seine Anhänger in Oberschwaben. Gut 300 Mitglieder des lokalen Fanclubs, darunter ganze Familien, bescherten ihrem Idol einen begeisterten Empfang.

Im Vorlauf stimmte Vereinspräsident Michael Buttlinger die große Fangemeinde auf den Besuch ein und gab den geplanten Ablauf bekannt. Auch wurden zwei Mitglieder ausgelost, die sich mit dem hochkarätigen Gast aus München in Disziplinen messen mussten. Wer von den Besuchern im Saal noch keine passende Fankleidung am Leib oder wenigstens um den Hals oder auf dem Kopf trug, hatte die Möglichkeit, sich in einer Ecke des Saals mit dem Passenden einzudecken. Der Club hatte sogar eine Sonderanfertigung mit Begrüßungstext in spanischer Sprache und dem Datum der Veranstaltung in Auftrag gegeben.

Bürgermeister Peter Rainer hatte das Goldene Buch der Gemeinde Hohentengen mitgebracht, in dessen mit dem Logo des örtlichen Clubs und einem Bleistiftporträt Thiagos geschmückte Seite der Gast seine Signatur setzte. Landtagsabgeordneter und Stellvertreter des Bürgermeisters, Klaus Burger (CDU), steckte Thiago die Nadel mit dem kleinen Wappen des Landes Baden-Württemberg an. Unter der Nummer 630 wurde Thiago die Ehrenmitgliedschaft bei den Bayernfreaks verliehen. Dazu erhielt er eine Urkunde und das T-Shirt mit dem Clubabzeichen.

Die Gelegenheit, Fragen an ihr Idol zu richten, nutzten vor allem ganz junge Fans. Dank des Dolmetschers Jose Poyatos aus Unlingen klappte die Verständigung zwischen Thiago und seinen Gesprächspartnern reibungslos. Keinen Sprachmittler benötigte jedoch die 15-jährige Mara Frech aus Ostrach. In seiner Muttersprache wollte sie unter anderem von Thiago wissen, wie er sich in Deutschland fühlt.

Bevor sich die lange Warteschlange an Anwärtern auf ein Autogramm, sei es auf eine Karte oder gar auf die Fankleidung, und auf ein Erinnerungsfoto mit dem Fußballstar formierte, musste Thiago Kraft und Grips anderweitig beweisen. Maßkrugstemmen und Rückennummernquiz standen an. In beiden Disziplinen hatten die Fans offensichtlich mehr Übung und Ausdauer.

Die „Bayernfreaks Hohentengen“ sind ein offiziell eingetragener Fanclub des FC Bayern München. Er existiert seit 2005 und hat mittlerweile mehr als 630 Mitglieder im Alter zwischen vier Monaten und 73 Jahren. Präsident ist Michael Buttlinger, assistiert von seinem Vater Siegfried als Co-Präsident. Das Clubleben besteht aus gemeinsamen Fahrten zu Heimspielen des FC Bayern, aus Stammtischen, Wanderungen, einem Sommerfest, einem Jahresausflug und einer Weihnachtsfeier.

Alle fünf Jahre können sich die Fanclubs um den Besuch eines Mannschaftsmitglieds bewerben. Mit Thiago Alcántara do Nascimento hat der Fanclub bereits zum zweiten Mal einen namhaften Spieler des FC Bayern bekommen.

