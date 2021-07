von Sk

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts fuhr am Dienstagnachmittag der hydraulische Arm einer Forstmaschine während der Fahrt aus und riss hierbei zwei Stromleitungen in der Waldhofstraße in Kleinschönach ab. Aufgrund der ungesichert auf dem Boden liegenden Kabel musste die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden, teilt die Polizei mit. Die Stromversorgung von zehn Haushalten war zeitweise unterbrochen und musste durch einen Techniker erst wiederhergestellt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Herdwangen war mit rund einem Dutzend Einsatzkräften vor Ort.